Trabzon'da karantina süresi dolan 161 kişi evlerine gönderildi

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye operasyonu kapsamında Rusya'nın başkenti Moskova'dan getirilen 161 Türk vatandaşının, Trabzon'daki 14 günlük karantina süreci sona erdi.

Ortahisar ilçesine bağlı Üniversite Mahallesi'ndeki Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Gülbaharhatun Yurdu'nda kalan vatandaşlar, görevliler nezaretinde otobüslere bindirildi.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü yetkilileri ile AFAD, UMKE ve Kızılay ekiplerince uğurlanan vatandaşlar, 7 otobüs ile 32 kente gönderildi.

Niğde'ye uğurlanan Selim Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karantina sürecinin çok güzel geçtiğini belirterek, "Herkesten Allah razı olsun. Bize çok güzel yardımcı oldular, sıkıntısız atlattık." ifadesini kullandı.

Osman Duman da verilen hizmetten memnun kaldıklarını dile getirerek, "Devletimiz var olsun. Her şey için teşekkür ederiz." dedi.

Kars'a gönderilen Orhan Adıgüzel ise "Cumhurbaşkanımıza her zaman teşekkür eder, saygılarımızı sunarız. Bizleri Rusya'dan aldı. Trabzon'da 14 gün boyunca güzel vakit geçirdik. Herkese teşekkürler." diye konuştu.

Öte yandan 161 kişinin evlerine gönderilmesiyle Trabzon'da karantina altında vatandaş kalmadı.