Trabzon'da karantinada 9 yaşına giren İlayda'ya doğum günü sürprizi

AA

Çeşitli ülkelerden hava yoluyla kente getirilen Türk vatandaşlarının Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı farklı yurtlardaki karantina süreçleri devam ediyor.

Bu süreci vatandaşların en iyi şekilde geçirmeleri için çaba gösteren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlileri, karantinadakilerden Fuat Sezgin Yurdu'nda 9 yaşına giren İlayda Sema Çiftçi'ye sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Çiftçi'nin kaldığı odanın kapısına pastayla gelen görevliler, küçük kıza mutlu yıllar diledi.

Görevlilerin elindeki pastayı görünce şaşıran ve mutlu olan Çiftçi, pastanın üzerindeki mumları üfledi.

Çiftçi, herkese teşekkür ederek, "Devletimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, bize iyi baktıkları için, doğum günümü unutmadıkları için. Önce doğum günümü unuttular zannettim ama unutmamışlar. Gerçekten çok mutluyum burada olduğum için çok teşekkür ediyorum." dedi.

Bu arada yurtta karantinada kalanlara Trabzon simidi de ikram edildi.