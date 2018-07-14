Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre; kaza, dün akşam saatlerinde Of-Çaykara yolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Yaya olarak karşıdan karşıya geçmekte olan Necmettin Bıyık, yoldan geçen aracın çarpması sonucu gerçekleşen kazada hayatını kaybetti. Görgü tanıklarının iddiasına göre, bu yıl 6 kazanın olduğu bölgede yetkililerin hiçbir önlem almadığı ifade edildi.

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