Trabzon'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü 1 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Muratlı Mahallesi'nde meydana geldi. Önder Küçük yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Taklalar atan otomobil ters dururken, ihbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde otomobilde sıkışan Asiye Küçük'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücü ise ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.