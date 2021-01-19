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Trabzon'da tarihi Ortamahalle teleferikle de gezilecek

Trabzon'da, "Doğu Karadeniz'in Safranbolusu" olarak nitelendirilen Ortamahalle, Akçaabat ilçesine yapılacak teleferik sistemiyle yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanlarından biri olacak.

Trabzon'da tarihi Ortamahalle teleferikle de gezilecek
AA

Ortamahalle, Osmanlı dönemine ait evler, konaklar, çeşmeler, sokaklar ve mahalle kültürü bir bütün halinde sergilenmesiyle geçmişten bugüne gelebilen nadir yerleşim yerleri arasında yer alıyor.

Arnavut kaldırımlı sokakları, dik yokuşları ve dar meydanlarıyla tarihi görünümünü koruyan mahalle, Osmanlı döneminin yanı sıra Roma ve Bizans gibi farklı medeniyetlerin de izlerini taşıyor.

Akçaabat Belediyesince hazırlanan teleferik projesiyle 4 bin 613 metre uzunluğunda yapılacak sistemle ilçeye ilginin artırılması hedefleniyor.

Akçaabat Belediyesi tarafından ilçenin sahilinden Ortamahalle sit alanının üst kısmında yapılacak bir istasyona, oradan Akçatepe tesislerinin olduğu bölgeye ulaşmak üzere teleferik sisteminin yapılmasına ait proje çalışması tamamlandı.

- Teleferik sistemi yaklaşık 7 milyon dolara mal olacak

Projenin başlangıç istasyonu Cumhuriyet Parkı'nın deniz tarafında, ikinci istasyonu Ortamahalle'nin arka kısmında ve son istasyonu Akçatepe'de olmak üzere toplamda 3 istasyondan oluşacak teleferiğin yaklaşık 7 milyon dolara yapılması hedefleniyor.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ortamahalle'nin her zaman yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini söyledi.

Ekim, teleferik projesinin Ortamahalle'den geçeceğini belirterek "İlk istasyonu liman bölgesinden geçecek teleferiğin uzunluğu 888 metre, ikinci istasyonu yaklaşık 3 bin metre, üçüncü istasyon ise yaklaşık 725 metre uzunluğunda olacak." dedi.

- Proje yap, işlet, devret sistemiyle bölgeye kazandırılacak

Projenin tamamen bittiğini aktaran Ekim, şunları kaydetti:

"Bunları sıralarsak biri Ortamahalle, biri de Akçatepe bölgemizde sonuçlanmış olacak. Projemize yatırımcı bekliyoruz. Birkaç iş adamıyla birlikte istişaremiz var. Yap, işlet, devret sistemiyle beraber bu projeyi gerçekleştirmek istiyoruz. Belki etap etap da yapabiliriz. Önce Ortamahalle'yi, sonra Akçatepe etabı olmak üzere, bir aksilik olmazsa."

Ekim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından özellikle turizm sektörünün etkilendiğini ifade ederek "Turizm belli sıkıntılardan geçiyor. Ancak teleferik projesini hayata geçirerek Akçaabat'a turizm adına güzel bir tesis kazandırmış olacağız." diye konuştu.

Vatandaşların Akçaabat'ın sahil kesimini ve Ortamahalle'yi havadan da görebileceğini vurgulayan Ekim, "Yukarılara çıkıldıkça seyrine doyum olmayan eşsiz manzaralara tanıklık edebileceği teleferik, turizmin yanı sıra ulaşım ve şehrin imajı açısından da önemli bir yatırım olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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