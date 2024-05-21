Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Trabzon'da vahşet! Kediyi tekmeledi, ezerek öldürdü

        Trabzon'da vahşet! Kediyi tekmeledi, ezerek öldürdü

        Trabzon'un Of ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, yavru kediyi ezerek öldürdü. Saldırgan, öldürdüğü kediyi defalarca tekmeledikten sonra ise fırlattı. Vahşet, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 14:15 Güncelleme: 21.05.2024 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Trabzon'un Of ilçesinde bir kişinin yavru kediyi vahşice öldürdüğü anlar yürekleri dağladı.

        2

        Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin İrfanlı Mahallesi Kalyon mevkisinde meydana geldi.

        3

        Kimliği belirlenemeyen bir kişi, sokakta elektrik trafosunun bulunduğu çimenlik alandaki yavru kediye birçok kez tekme attı. Saldırgan ayağıyla da ezdiği kediyi öldürdü.

        4

        Bir süre çevredeki istinat duvarı üzerinde oturan saldırgan, aynı bölgeye yeniden gelerek, öldürdüğü kediyi eline alarak uzağa fırlattı.

        5

        O anları, çevredeki bir apartman sakini cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        6

        Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO), kayda alınan görüntüyü sosyal medya hesaplarından "Bu sefer katil Of-Kalyon'da. Hayvana karşı şiddet artıyor. İnsanoğlu öldürmeyi hayvanda deneyip, sonra insana yöneliyor. Bu tür kişiler önce hapse atılmalı sonra rehabilite edilmeli. Kediyi acımasızca öldürdü" notuyla paylaştı.

        7

        Mahalle sakinleri ve TRAHAYKO’nun şikayeti üzerine saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

        8

        TRAHAYKO Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, yaşananlara tepki göstererek, failin biran önce yakalanmasını ve şiddetin her türlüsünün sona ermesini istedi.

        9
        #hayvana eziyet
        #KEDİ
        #trabzon
        #kedi vahşeti
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Semiha ölüme itilmiş! Uçurumdan düşen kadının ölümü cinayet çıktı
        Semiha ölüme itilmiş! Uçurumdan düşen kadının ölümü cinayet çıktı
        Feci kaza! Köpeği ezmemek için 4 genç öldü!
        Feci kaza! Köpeği ezmemek için 4 genç öldü!
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Reisi için Tebriz'de tören
        Reisi için Tebriz'de tören
        'Hijyen' tanrıçası Denizli'de bulundu!
        'Hijyen' tanrıçası Denizli'de bulundu!
        Londra-Singapur uçağı türbülansa girdi: 1 ölü
        Londra-Singapur uçağı türbülansa girdi: 1 ölü
        Tılsımlı madalyon ne anlatıyor?
        Tılsımlı madalyon ne anlatıyor?
        Akıncı İHA'nın arama faaliyetleri dünya basınında
        Akıncı İHA'nın arama faaliyetleri dünya basınında
        Reisi'nin cenaze törenine Yılmaz ve Fidan katılacak
        Reisi'nin cenaze törenine Yılmaz ve Fidan katılacak
        Kadınların girmesi yasak olan Aynoroz adası!
        Kadınların girmesi yasak olan Aynoroz adası!
        "Çok ayıp buluyorum"
        "Çok ayıp buluyorum"
        Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi!
        Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi!
        "Ne bulurlar bende anlamam"
        "Ne bulurlar bende anlamam"
        Kızlarını istismar iddiasıyla 40 yıl hapis verilmişti! Yeni karar!
        Kızlarını istismar iddiasıyla 40 yıl hapis verilmişti! Yeni karar!
        Eski kocasını öldüren yazar Funda Demirci'ye istenen ceza açıklandı!
        Eski kocasını öldüren yazar Funda Demirci'ye istenen ceza açıklandı!
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?
        İstanbul Valiliği'nden derbi açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden derbi açıklaması
        Şoke eden hırsızlık! Yanan kamyonu çaldılar
        Şoke eden hırsızlık! Yanan kamyonu çaldılar
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Beşiktaş açıklaması! İşte bedel...
        Beşiktaş açıklaması! İşte bedel...