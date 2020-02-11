Trabzon'da yolu kardan kapanan mahalledeki hasta, hastaneye ulaştırıldı

Beşikdüzü ilçesine bağlı Resullü Mahallesi'nde ateşi ve ağrıları bulunan 45 yaşındaki Aysel Kılıçarslan için yakınları, sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye yönlendirilen ambulans, kar ve tipiden dolayı kapanan yolda ilerleyemedi. Bunun üzerine belediye ekiplerinin yanı sıra UMKE, AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, karla mücadelenin ardından yolun açılmasıyla sağlık görevlilerinin hastaya ulaşmasını sağladı.
Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Kılıçarslan, 12 saatlik çalışmanın ardından götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı.
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