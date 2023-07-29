Trabzon'da yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı
Trabzon'da 9 yaşındaki çocuk, sokakta yürüdüğü sırada göğsüne isabet eden yorgun mermi nedeniyle yaralandı
Trabzon'da sokakta yürüdüğü sırada yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralanan çocuk tedavi altına alındı.
AA'nın haberine göre; Ortahisar ilçesine bağlı Uğurlu Mahallesi'nde sokakta yürüyen 9 yaşındaki A.Y. aniden yere düştü.
Yakınları tarafından çağrılan ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun göğüs bölgesinde mermi çekirdeği tespit edildi.
Yorgun mermi ile yaralandığı belirlenen çocuğun tedavisi aynı hastanede sürüyor.
Öte yandan polis ekiplerinin olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında çalışmaları devam ediyor.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.