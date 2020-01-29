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Trabzon'da zirve ve krallık düellosu

Süper Lig´in 20´nci haftasında hem zirve mücadelesi veren Trabzonspor ile Fenerbahçe, hem de gol krallığında yarışan iki takımın forvet oyuncuları Alexander Sörloth ile Vedat Muriç karşı karşıya gelecek

Trabzonspor

19´uncu haftası tamamlanan Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor 41 puanla liderlik koltuğundaki yerini korurken, Fenerbahçe 37 puanla ikinci, bir maçı eksik Trabzonspor ise haftayı 35 puanla 4´üncü sırada tamamladı. Sivasspor´un Çaykur Rizespor karşısında iki puan kaybetmesiyle birlikte zirve yarışı daha da kızışırken, 20´nci haftada Cumartesi günü Trabzon´da oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında galibiyet iki takım için de daha önemli bir hale geldi. Taraftar desteğini de arkasına alacak olan Trabzonspor, bu maçı kazanarak hem rakipleriyle puan farkını açmayı hem de zirve ile aradaki puan farkını eritmeyi arzuluyor.

BİR YANDA 3 PUAN DİĞER YANDA KRALLIK YARIŞI

Şampiyonluk yarışının iddialı iki ekibi Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma, Süper Lig´de gol krallığı mücadelesi veren iki forvet oyuncusunu da karşı karşıya getirecek. Bordo-mavili takımda 15 golle şu anda Süper Lig´in en golcü oyuncusu konumunda bulunan Alexander Sörloth ile 12 golü bulunan Fenerbahçeli Vedat Muriç, bu karşılaşmada hem takımlarının yine en büyük gol silahları olacak, hem de krallık yarışını sürdürecek.

ÇİMŞİR, `ÖNDE BASKI´ İSTİYOR

Öte yandan, Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir de Fenerbahçe maçı öncesi işleri sıkı tutuyor. Antrenmanlarda yapılan çalışmalar sırasında oyuncularından önde baskı yapmalarını isteyen Çimşir, "Topu kaptırdıktan sonra çabuk tepki verin. Anında reaksiyon gösterin. Önde baskı yaparak yeniden topu bize kazandırmaya çalışın. Rakibi beklemeyin" şeklinde uyarılarda bulunuyor.

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