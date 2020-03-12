AA

Trabzon'daki Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı'nı 15 bin 865 kişi ziyaret etti



Trabzon'da, Cumhurbaşkanlığı himayesinde organize edilen Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı'nı (DOKKAF'20) iki günde 15 bin 865 kişi ziyaret etti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Karadeniz Bölgesindeki 9 paydaş üniversitenin katkı ve katılımıyla düzenlenen bölgenin en geniş ve kapsamlı etkinliği DOKKAF'20'nin, bu yılki 4. etkinliği, KTÜ ev sahipliğinde, 10-11 Mart tarihlerinde Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

Açılışına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın da katıldığı fuarda, KTÜ ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında protokol imzalandı.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, Bakan Turhan'a ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay'a plaket takdim etti. Etkinliğe, ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel sektörden 218 kurum ve kuruluş katıldı. İki gün boyunca dolu dolu geçen etkinliğe paydaş üniversitelerin bulunduğu Trabzon, Rize, Giresun, Ordu, Samsun, Gümüşhane, Bayburt'tan 15 bin 865 ziyaretçi katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, "Yetenek Her Yerde" teması ile ilk yılında farklı bölgelerdeki 8 ilde 87 üniversitenin iş birliğiyle düzenlenen "Bölgesel Kariyer Fuarı" etkinlikleri, bu yıl 130 üniversite iş birliği ile toplamda 10 ilde yapılacak.