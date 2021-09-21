Trabzon'daki Pınar Kaynak cinayeti sanıklarının yargılanmasına başlandı

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AA

Trabzon 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mustafa Gülyüz Batman Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan, Necati Parmak ise Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Tutuksuz sanıklar N.B. ve A.K. ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Tutuklu sanık Mustafa Gülyüz, savunmasında, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, olay günü mahalleden arkadaşı Necati'nin arabasıyla Pınar Kaynak'ı da alarak olay yerine gittiklerini söyledi.

Hep birlikte bir süre uyuşturucu madde ve alkol aldıktan sonra arkadaşı Necati'nin eşinin araması üzerine yanlarından ayrılarak evine gittiğini belirten Gülyüz, daha sonra ilişkiye girdiği Pınar Kaynak'ın, arkadaşlarının alacağını söyleyerek kendisiyle dönmeyip olay yerinde kaldığını iddia etti.

Mahkemenin, maktule ait adli tıp raporundaki zorlama ve tecavüz şüphesine yönelik sorusu üzerine Gülyüz, tecavüz ve cinayet iddiasını kabul etmedi.

Tutuklu sanık Necati Parmak da üzerine atılı suçlamaları reddederek, eşi aradıktan sonra arkadaşı Mustafa Gülyüz ve Pınar Kaynak'ı olay yerinde bırakarak eve gittiğini savundu.

Parmak, "Onları bırakıp araçla bölgeden ayrıldım. Eve geldiğimde, terasta içki içerken motosikletli bazı şahısların olay yerine doğru gittiğini gördüm. Bunlar, bölgede geri dönüşüm atıkları toplayan kişilerdi. Kim olduklarını bilmiyorum." şeklinde savunma yaptı.

Ertesi sabah işe gittiğinde, cinayeti durakta haberlerden öğrendiğini iddia eden Parmak, telefonla aradığı Mustafa Gülyüz'ün cinayeti kimin işlediğini bilmediğini ve en son kadını bırakıp bölgeden ayrıldığını söylediğini kaydetti.

Tanıkların ve avukatların dinlenmesinin ardından cumhuriyet savcısı beyanında, sanıkların suç işledikleri somut olguların bulunması dikkate alındığında tutukluluk hallerinin devamını, diğer sanıkların ise adli kontrol kararlarının devamını talep etti.

Mahkemeye heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Pınar Kaynak'ın cesedi, Ağustos 2017'de Ortahisar ilçesi eski hayvan barınağı yakınlarındaki arazide elleri zincire bağlı, göğsünden bıçaklanmış ve başı taşla ezilmiş şekilde bulunmuştu.