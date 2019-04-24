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Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin farklı bölümlerinde öğrenim gören Hasibe H., Nurcan Ç. ve Mihriban Y. adlı üç arkadaş Trabzon Havalimanı'nda yer hizmetleri görevlisi Kübra T. ve bir sigorta firmasında görev yapan Esra K. ve arkadaşları Gülbahar B. ile sosyal medya üzerinden tartışmaya başladı. Üniversiteli Hasibe H., Nurcan Ç. ve Mihriban Y., yazışma sürerken, Kübra T., Esra K. ve Gülbahar B.'yi ikamet ettikleri eve çağırdı.
Çağrı üzerine öğrencilerin evine giden Kübra T., Esra K. ve Gülbahar B. ile öğrenciler arasında evde de devam eden tartışma, giderek büyüdü. Tartışma sırasında Kübra T. ve Esra K.'yı biber gazı sıkarak ve copla vurarak döven öğrenciler, Gülbahar B.'yi ise bir odaya kapattı. Yaşananları cep telefonuyla kaydeden öğrenciler videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepkilere neden olan görüntülere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alına üç kızın tutuksuz yargılanmasına karar verildi.
46 YILA KADAR HAPİS İSTENMİŞTİ
Mahkemece serbest bırakılan şüpheliler Mihriban Y., Hasibe H. ve Nurçin Ç. hakkında, ’birden fazla kişi tarafından kişiyi silahla hürriyetinden yoksun kılma, hakaret ve tehdit’ suçlarından 12’şer yıldan 46’şer yıla, Esra K. ve Kübra T. hakkında ise ’hakaret ve tehdit’ suçlarından 9 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
MAHKEMEDEN HAPİS CEZASI ALDILAR
Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre; Trabzon 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Nurçin Ç., Hasibe H. ile Mihraban Y.'ye "Hürriyeti tahdit" suçundan 3'er kez 3 yıl 4 ay hapis cezası olmak üzere toplam 10'ar yıl hapis cezası verirken, diğer sanık Nurcan Ç., Esra K. ve Kübra T. hakkında ise beraat kararı verdi.
BÖLGE MAHKEMESİ KARARI BOZDU
Üç üniversiteli kızın avukatı Ahmet Cihan Atasoy yerel mahkemenin verdiği karara itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi’ni verdiği karar şöyle:
“Vicdanı kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, incelene rapor doğrultusunda ilk derece mahkemesince verilen kararın ve dosya içeriğinin heyetçe duruşma yapılarak değerlendirilme i kanasına ulaşıldığından 5271 Sayılı Kanunu 280/1-c maddesi uyarınca davanı yeniden görülmesine.”
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