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Trabzon'dan ilk çeyrekte Rusya'ya yapılan ihracat yaklaşık 50 milyon dolar oldu

Trabzon'dan, Ocak-Mart 2021'de Rusya Federasyonu'na yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 arttı.

Trabzon'dan ilk çeyrekte Rusya'ya yapılan ihracat yaklaşık 50 milyon dolar oldu
AA

Trabzon'dan, Ocak-Mart 2021'de Rusya Federasyonu'na yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 arttı.

Doğu Karadeniz ihracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, bu yılın ocak-mart döneminde Rusya Federasyonu'na ihracatın 49 milyon 808 bin 140 dolara ulaştığını belirtti.

Söz konusu ihracatta geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 55 artış yaşandığına dikkati çeken Kalyoncu, yılın ilk çeyreğindeki ihracatın büyük bölümünü yaş meyve ve sebze ürünleri ve balığın oluşturduğunu bildirdi.

Kalyoncu, Karadeniz Bölgesi illerinden Rusya Federasyonu'na en fazla ihracatın Trabzon'dan gerçekleştirildiğini kaydederek, "Trabzon, gerek lojistik gerekse tecrübe altyapısının güçlü olmasına bağlı olarak Rusya piyasasına en kısa sürede ürün sunma avantajını elinde bulunduruyor. Bu nedenle ihracatın daha da artacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaş meyve ve sebze ürünlerinde Rusya'nın uyguladığı domates kotasının kaldırılmasını beklediklerini de aktaran Kalyoncu, şunları kaydetti:

"İki ülke arasındaki ticaretin karşılıklı kazan ilkesi daha yüksek bir hacme ve değerli ülke başkanlarımızın hedef koyduğu rakamlara ulaşabilmesi için ticaretin serbest piyasa kurallarına göre uygulanması gerekiyor. Her geçen yıl daha yüksek rakamlara ulaşan iki ülke arasındaki ticaret hacminin önümüzdeki dönemde çok daha üst rakamlara ulaşacağından ümitliyiz."

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