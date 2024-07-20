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        Haberler Gündem 3. Sayfa Trabzon haberleri: Trabzon'da heyelan Araklı Bayburt yolunu kapattı | HABERLER | Son dakika haberleri

        Trabzon'da heyelan Araklı Bayburt yolunu kapattı!

        Trabzon'un Araklı ilçesinde yoğun yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle Bayburt yolu ulaşıma kapandı. Yolun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 08:54 Güncelleme: 20.07.2024 - 08:54
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        Trabzon'da heyelan Araklı Bayburt yolunu kapattı!
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        Trabzon'da edinilen bilgiye göre Araklı ilçesinin Değirmencik Mahallesi mevkiinde gece saatlerinde yağmur etkili oldu.

        BÖLGEDE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

        İHA'da yer alan habere göre yoğun yağışın ardından meydana gelen heyelan sonucu Araklı-Bayburt yolu ulaşıma kapandı.

        Gece 03.00'den itibaren Karayolları ekipleri yolu ulaşıma açmak için bölgede çalışmalarına devam ediyor.

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