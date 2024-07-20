Trabzon'da heyelan Araklı Bayburt yolunu kapattı!
Trabzon'un Araklı ilçesinde yoğun yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle Bayburt yolu ulaşıma kapandı. Yolun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor
Giriş: 20.07.2024 - 08:54 Güncelleme: 20.07.2024 - 08:54
Trabzon'da edinilen bilgiye göre Araklı ilçesinin Değirmencik Mahallesi mevkiinde gece saatlerinde yağmur etkili oldu.
BÖLGEDE ÇALIŞMA BAŞLATILDI
İHA'da yer alan habere göre yoğun yağışın ardından meydana gelen heyelan sonucu Araklı-Bayburt yolu ulaşıma kapandı.
Gece 03.00'den itibaren Karayolları ekipleri yolu ulaşıma açmak için bölgede çalışmalarına devam ediyor.
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