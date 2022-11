TFF Başkanı Büyükekşi: Kulüp başkanlarının gözü önünde hakem ataması yaptıracağız

Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Hakem atamalarını algoritmayla yapmaya başladık. Önümüzdeki günlerde kulüp başkanlarımızı çağırıp, onların gözü önünde hakem ataması yaptıracağız" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, bu akşam oynanacak Trabzonspor Arabam.com Konyaspor maçını izlemek için kente geldi. Öğle saatlerinde TFF 2'nci Lig ekiplerinden 1461 Trabzon FK´yı ziyaret eden başkan Büyükekşi, kulüp başkanı Celil Hekimoğlu ile görüştü. Tesiste incelemelerde bulunan Büyükekşi, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"AKADEMİ ZORUNLULUĞU GETİRMEYİ PLANLIYORUZ´"

Futbol kulüplerinde altyapının önemli olduğunu ve bunun geliştirilmesi için çalışmalar yapılacağını söyleyen Büyükekşi, "Bütün Süper Lig kulüplerinin Türkiye'ye yakışır şekilde nasıl hayata geçirebiliriz onunla ilgili bir çalışma başlatıyoruz. Önümüzde 2 tane milli maçımız var. Diyarbakır´da İskoçya´yla, Gaziantep´te Çek Cumhuriyeti ile oynayacağız. Bu çalışmanın arkasında Almanya´da, Portekiz´de ve İspanya´da gerek milli takımlar bazında gerekse her ülkede minimum 2 tane futbol kulüplerinin altyapılarını inceleyeceğiz. Önce ülkemizdeki altyapıları inceleyeceğiz. Bugün de en önemli şehirlerden biri olan Trabzon´dayız. Altyapıları inceliyoruz. Fikir alıyoruz. Başka benzeri şeyler varsa hem Türkiye´den hem yurt dışından en iyi örnekleri çıkartıp önce Süper Lig takımları olmak adına hocasından tesisinden tutun, diyetisyeninden uzananına kadar detaylı şekilde inceleyip yönetimlerle birlikte çalışma yapacağız. Bu da ilk durağımız. Gördüğüm kadarıyla burada mükemmel bir tesis var. Emek verenlere teşekkür ediyoruz. Allah sayılarını artırsın. Futbol adına çok önemli. Antrenörler üzerinde çalışma yapmamız gerekiyor. Bu işi doğru yapacaksak temelden başlamamız lazım. Futbol adına, 85 milyon adına daha farklı çalışmalar içinde olmamız lazım. federasyon olarak yönetime geldiğimiz günden beri futbolun ekonomisiyle de yakından ilgileniyoruz. Futbolun ekonomisi deyince akla ilk gelen şey altyapı. Çünkü eğer kulüplerimiz altyapıya yeterince önem verip yeterince oyuncu çıkarabilirse ekonomik olarak da rahat etmeleri mümkün. Bizim de önemli projemiz Süper Lig takımlarında akademi zorunluluğu getirmeyi planlıyoruz" dedi.

"KULÜP BAŞKANLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE HAKEM ATAMASI YAPTIRACAĞIZ"

Maçlardaki hakem atamaları hakkında bilgi veren Büyükekşi, "Bizler geldiğimiz günden beri bu konuların konuşulmasını istemiyoruz çünkü dünyada çok ülkede bu konularda dedikodu azalmış durumda. Bizde de aynısının olması için insan etkisinin en aza indirilmesi için çabalıyoruz. Hakem atamalarını algoritmayla yapmaya başladık. Önümüzdeki günlerde kulüp başkanlarımızı çağırıp gözünün önünde hakem ataması yaptıracağız. Bir de basının önünde yapacağız. Böylelikle doğru kriterle yapıldığına ikna olunması lazım. Bu yüzde yüz memnuniyet getirir mi bilmem. Küçük de olsa hatalar olabilir. Gözden kaçan şeyler olabilir. Zamanla hepsini daha iyi hale getirmeye çalışacağız. Dünyada, Türkiye´de netice itibarıyla her kesimde bu işi iyi yapmak için çalışmalar yapılıyor. Dünya Kupası'nda VAR'da yarı otomatik sistem devreye girecek. Ofsayt çizgisi falan çekilmeyecek otomatik olacak. Zaman içinde Türkiye´de de böyle çalışmalar olacak. Dijitalleşme konusunda önemli adımlar atıyoruz. Teknoloji kullanmak istiyoruz" dedi.

"TÜRK FUTBOLU ADINA BÜYÜK KAZANÇ"

Türkiye´yi Avrupa´da temsil eden futbol kulüplerinin başarılarının ülke puanını artırdığını söyleyen Büyükekşi, "20´nci sıradan 12´nci sıraya geldik. 4 takımımız da yoluna devam ediyor. Türk futbolu adına büyük kazanç. Memnuniyet duyuyoruz. Gerek milli takımımızın gerekse kulüplerimizin Avrupa´da alacağı başarılar ülkemiz adına önemli kazanç. Biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi´nde bu sene takımımız yok. Her şeyde bir hayır var, bundan bir ders çıkarmak lazım. Önümüzdeki yıllarda alacağımız puanlar başka yıllar için fayda sağlayacak. Türk futbolunda başarı önemli. 7-8 tane takımımız ilk sıralarda olmak adına mücadele ediyor. Bu sevindirici heyecanın yüksek olması, takımların birbirinden kopmaması herkes açısından son derece güzel. İnşallah son haftalara kadar güzel gider" ifadelerini kullandı.

Trabzon´da milli maç oynanıp oynanmayacağı sorusuna başkan Büyükekşi, "İki tane dostluk maçımız var ve Avrupa kupası için maçlarımız olacak. Türkiye´deki maçlarımız için daha yer belirlemedik. O zamanki hava şartları ve saha durumuna göre yer belirleyeceğiz. En doğru kararı alacağız" yanıtını verdi.

