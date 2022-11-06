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Trabzonspor - Konyaspor: 2-2

DHA

Trabzonspor - Konyaspor: 2-2


Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)-
STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi
HAKEMLER: Zorbay Küçük, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken
TRABZONSPOR: Uğurcan Hüseyin (Dk. 59 Larsen), Bartra, Hugo, Denswil (Dk. 67 Djaniny), Gbamin, Hamsik (Dk. 80 Bardhi), Bakasetas, Abdülkadir (Dk. 46 Yusuf Erdoğan), Trezeguet, Gomez (Dk. 59 Umut)
ARABAM.COM KONYASPOR: Sehic Ahmet (Dk.35 Cebrail), Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Michalak (Dk. 80 Oğulcan), Bruno Paz (Dk. 35 Ikpeazu), Bytyqi (Dk. 84 Uğurcan), Mame Diouf
GOLLER: Dk.14 (P) Bakasetas, Dk.27 (P) Trezeguet (Trabzonspor), Dk. 45+8 ve Dk. 54 Diouf (Konyaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 82 Ikpeazu (Konyaspor)
SARI KARTLAR: Umut, Trezeguet, Bakasetas (Trabzonspor), Adil, Michalak, Cebrail, Oğulcan (Konyaspor)
Spor Toto Süper Lig´in 13´üncü haftasında Trabzonspor sahasında Arabam.com Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı. 
10´uncu dakikada Trabzonspor´un kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası içinde topa yükselen Trezeguet ile Konyasporlu Adil´in pozisyonunda, ayağına darbe alan Trezeguet yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük, VAR kontrolü sonrası penaltı kararı verdi.
14'üncü dakikada Trabzonspor´da Bakasetas´ın kullandığı penaltı vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.
24´üncü dakikada bordo mavililerin atağında rakip ceza saha çizgisi önündeki Marek Hamsik´in kalenin sağına doğru topa sert vuruşunu kaleci Sehic uzanarak çıkardı. Hamsik, başarılı kurtarışı nedeniyle rakip kaleci Sehic´i alkışladı.
27´nci dakikada Trabzonspor´un kullandığı köşe vuruşunda rakip savunmadan geri dönen topa Hamsik gelişine vurdu. Hamsik´in vuruşunda top rakip takımda Michalak´a çarptı. Topa elle müdahale kararı veren hakem Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi.
27'nci dakikada Trabzonspor´da Trezeguet´in kullandığı penaltı vuruşunda bordo mavililer farkı 2'ye çıkardı: 2-0.
32´nci dakikada rakip takımda Bytyqi´nin ceza sahası dışından sola doğru vuruşunda Uğurcan uzanıp topu yumrukla çıkardı.
45+8´nci dakikada Trabzonsporlu Bartra´nın pas hatasında topu ceza yayı önünde bulan Mame Diouf´un topa sert vuruşunda meşin yuvarlak sol üst köşeden ağlara gitti: 2-1.
47´nci dakikada rakip yarı sahasındaki Gbamin topu ceza yayı önündeki Bakasetas´a pas attı. Rakip takım oyuncusundan sıyrılan Bakasetas´ın ceza yayı solundan topa sert vuruşunda top dışarı çıktı
54´üncü dakikada Trabzonspor ceza sahasına topla ilerleyen Hadziahmetovic, son çizgiye indikten sonra paını Mame Diouf´a gönderdi. Uğurcan´ı aşan ve kale önündeki Mame Diouf´a çarpan top ağlara gitti: 2-2.
64´üncü dakikada Trabzonspor´da orta alandaki Gbamin topu ceza sahasına ilerleyen Umut´a pas verdi. Umut´un ceza sahası içinde soldan kaleye doğru vuruşunda topu Sehic uzanarak sağa doğru savurdu. Sağdan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan´ın vuruşlunda top dışarı çıktı.
79´uncu dakikada orta sahada ilerleyen Gbamin pasını sol kanattaki Trezeguet´e gönderdi. Topu alarak sol kanattan ceza sahası yayına doğru ilerleyen Trezeguet´in ceza sahası dışından vuruşunda topu kaleci Sehic kornere yolladı.
Karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.
TFF BAŞKANI BÜYÜKEKŞİ MAÇI İZLEDİ
Karadeniz turu kapsamında kente gelerek bir dizi görüşmelerde bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trabzonspor Konyaspor müsabakasını tribünlerden izledi.
UĞURCAN VE ABDÜLKADİR´E TEZAHÜRAT           
2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle ev sahibi takım sahaya "İyi ki varsın LÖSEV" pankartıyla sahaya çıktı. Karşılaşma öncesinde tribünleri dolduran bordo mavili taraftarlar tezahüratlar yaparak takımı motive etti. Taraftarlar Uğurcan ve Abdülkadir tezahüratlarda bulunarak futbolcuları alkışladı.
TREZEGUET VE BAKASETAS CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Trabzonspor´da kart sınırında bulunan Trezeguet ile Anastasios Bakasetas, Konyaspor karşılaşmasının uzatma dakikalarında sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen her iki oyuncu deplasmanda oynanacak olan Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.
DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-11-06 22:37:35

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