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Trabzonspor - Konyaspor maçının ardından

DHA

Trabzonspor - Konyaspor maçının ardından


Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Spor Toto Süper Lig´in 13´üncü haftasında Trabzonspor, evinde konuk ettiği Arabam.com Konyaspor'la 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, açıklamalarda bulundu. 
Karşılaşmayı değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, rakiplerinin oyun planına hazırlanarak sahaya çıktıklarını söyledi. Avcı, "Rakibin oyun planında hem kenar ortalara hem de savunma arkası koşularına son gün çalıştık. Kısa kısa pratikler yaptık ve bugün ilk 45 dakikaya kadar çok doğru baskılar yaparak, baskıları doğru yönlendirerek planladığımız gibi gitti. Topa sahip olduk hem oynadık, hem de 2-0´ı bulduk. İlk yarı itibariyle rakibe hiçbir şey vermedik. Devre biterken uzatmaların sonunda yaptığımız bireysel bir pozisyon hatasında rakibimiz psikolojik olarak içeriye daha güvenli girdi, biz de bir gol yedik. O arada Abdülkadir Ömür´den haber geldi, diziyle alakalı, değişiklik yapmak gerekiyordu. 3 kontenjanı sahada tutabilmek için hesaplar yaparak hareket ettik. İkinci yarıda oyuna ilk yarıdaki gibi giremedik. Rakip de fazla girmedi. Gri bir oyun vardı. Rakibin oyuncusunun 30 metreden dripling yaparak altıpasa kadar girip golle sonuçlandırması bize hiç yakışmadı. 2-2´den sonra birçok hamleler yaptık. Bir bölümde rakip 10 kişi oynadı. Daha etkin, daha kaliteli orta, pas, şut yakalayabilirdik. 2-0´dan 2-2 olması bizim için üzüntü. Varlığımızı daha iyi hissettirebilmek adına bence kazanmak çok önemliydi. Bu bizim için üzücü. Taraftara gelip destek oldukları için teşekkür ediyorum. Sakatlarımız var, cezalılarımız oldu. Cuma günü 22´nci maçı oynadıktan sonra ara olacak. Sonrasında ne yapacağımıza bakacağız" dedi.
"İKİNCİ YARIDA GRİ BİR OYUN VARDI"
Hakem kararlarıyla ilgili değerlendirme yapması istenen Avcı, "Bunun değerlendirmesini hakem yorumcuları daha sağlıklı yapar. İlk yarıdaki uzatma 8 dakikaydı. Onda soğuma tabii ki olabilir. İlk yarının sonundaki uzatmalarda yediğimiz gol psikolojik olarak rakibi yukarı, bizi aşağı çekti. İkinci yarıda her iki takım adına da gri bir oyun vardı. Daha iyi bir oyun olabilirdi" diye konuştu.
PALUT: OYUN KURMAKTA ZORLANDIK
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut da karşılaşma sonrasında son 4 haftadır kazanamadıklarını belirterek, "Her yeni maçı bizim için bu negatif seriyi sonlandırmak için bir şans olarak değerlendiriyoruz. Trabzon´a da bu duygularla geldik. Aslında iyi hazırlandık. Trabzonspor´u iyi analiz ettik. 2 tane yüksekte oynayan 8 numarası Bakasetas ve Hamsik´i kontrol altına alıp oyun organizasyonlarını kırmaktı hedefimiz ama maçın 27 dakikalık periyodunda iki penaltı oldu. Bunun ana nedeni Trabzonspor´un bize yaptığı önde baskıydı. Bir şekilde stoperlerini de dahil ettiler, iyice agresifleştirdiler. Açıkçası oyun kurmakta zorlandık ve bu ivme Trabzonspor´a 2 tane penaltı getirdi. Bu dezavantajdan sonra stratejimizi değiştirdik ama ilk yarının sonunda attığımız gol hem soyunma odamıza yeni bir umut ve sinerji getirdi hem de ikinci yarıya iyi başlayarak beraberliği bulduk. Yeni bir oyun oynanırken 10 kişi kaldık ve burada artık savunmaya girmemiz gerekiyordu. Değerli bir puan aldık. Hala kazanamadığımızın farkındayım. 5 maç oldu. Bugün geri dönüşü zor bir deplasmandan aldığımız puan umarım oyuncularıma, bizlere pozitif anlamda yansır. Tekrar bir özgüvenle son maçımızı oynarız ve ihtiyacımız olan galibiyetle ligin ilk periyodunu kapatmış oluruz" şeklinde konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Abdullah Avcı'nın açıklamaları
İlhan Palut'un açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-11-06 23:50:02

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