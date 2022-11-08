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Trabzon'da amatör maçta hakemlere bayrak direğiyle saldırı

DHA

Trabzon'da amatör maçta hakemlere bayrak direğiyle saldırı


TRABZON,(DHA)Trabzon 1´inci Amatör Lig B Grubu´nda mücadele eden Sürmenespor ile 1967 Değirmenderespor arasında oynanan müsabakanın bitiş düdüğüyle gerginlik yaşandı. Sahaya giren 1967 Değirmenderesporlu bazı yöneticiler, hakemlere ve saha komiserine bayrak direğiyle saldırdı. Darp raporu alan hakem ve saha komiseri polise şikayette bulundu.  
Trabzon 1´inci Amatör Lig B Grubu 10´uncu hafta müsabakasında, Sürmenespor sahasında 1967 Değirmenderespor´u konuk etti. Sürmene İsmet Gürbüz Civelek Stadyumu´nda saat 13.00´te başlayan ve çekişmeli geçen karşılaşmada, hakemin 1967 Değirmenderespor´da futbolculara gösterdiği kırmızı kartlardan sonra tansiyon yükseldi. Futbolcularla orta hakem arasında yaşanan gerginliğe güvenlik güçleri müdahale etti. Kartların havada uçuştuğu müsabaka Sürmenespor´un 2-1 galibiyetiyle sonuçlandı.
HAKEMLERİN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER
Maçın bitiş düdüğüyle sonuca tepki gösteren 1967 Değirmenderespor takımının bazı yönetici ve futbolcuları, karşılaşmanın hakemleri Miraç Yıldırım, Hasan Ata ve Erdoğan Çak ile TFF´de görevli saha komiseri Vedat Durular´ın üzerine yürüdü. Arbedenin yaşandığı olaylarda 1967 Değirmenderespor yöneticilerinden Murat Fındıkçı, köşe gönderini alarak hakem Miraç Yıldırım´a saldırdı. Hakem heyeti güvenlik güçleri eşliğinde sahadan ayrıldı. Koluna darbe alan orta hakem Miraç Yıldırım ile diğer hakemler Hasan Ata ve Erdoğan Çak ile saha komiseri Vedat Durular, Sürmene Devlet Hastanesi´nde darp raporu aldı. Sürmene Emniyet Müdürlüğü´ne giden hakem heyeti ve saha komiseri, şikayette bulundu.
SÜRMENESPOR BAŞKANI ORHAN TUNÇER: HİÇ YAKIŞMADI
Sürmenespor Başkanı Orhan Tunçer, sahadan galibiyetle ayrılan takımlarının maç biter bitmez soyunma odasına gittiği için futbolcuların olaylara karışmadığını söyledi. Tunçer, yaşananlar hakkında, "Ne yazık ki sahamızda istenmeyen olaylar yaşandı. Futbol adına gerçekten çok üzgünüz. Sahadan galibiyetle ayrıldık ama ne böyle bitmesini istemezdik. Hiç yakışmadı" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Maçta yaşanan olaylar
DetaylarDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez TRABZON,(DHA)
2022-11-08 19:25:06

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