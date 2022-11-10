Trabzon'da Ata'ya saygı



Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)TRABZON'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'üncü yıl dönümünde anıldı.

Trabzon'da anma töreni, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması ile başladı. Saat 09.05'i gösterdiğinde sirenler çalıp, saygı duruşuna geçildi, ardından da İstiklal Marşı okundu. Burada temizlik yapan belediye çalışanları da saygı duruşuna geçti. Atatürk Anıtı'na anaokulu öğrencileri de karanfil bıraktı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi ve imzası baskılı siyah tişört giyen çocuklar, saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu. Daha sonra öğrenciler, 'Çocuk Kalbimle Atatürk' şarkısını söyledi. Çevredekiler de çocukları tebrik edip, alkışladı. Anaokulu Müdürü Ebru Şahin Özçavdar, "Misyonumuz her zaman, Atatürk ilke ve inkılaplarını, çocuklara yaşayarak ve yaşatarak öğretmek olacaktır" dedi. Karadeniz Sahil Yolu Ganita Köprüsü ise bir sürücü minibüsten inip, saygı duruşuna geçti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon Fatih TURAN

2022-11-10 11:30:34



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