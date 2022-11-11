Trabzon'da Karadeniz'e atılan çöplerden sergi



Selay SAYKAL-Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA) TÜRKİYE, Gürcistan, Romanya ve Bulgaristan'ın, Karadeniz'i tehdit eden deniz çöpleri ve mikroplastik (5 milimetreden daha küçük plastik parçacıkları) kirliliğine karşı başlattığı ortak mücadele kapsamında Trabzon'da toplanan deniz çöplerinden sergi açıldı. Proje Koordinatörü Doç. Dr. Coşkun Erüz, "Çözüm, bir tek kişiyle başlar. Bir kişi çöp atmamaya başlarsa, hepimiz atmayız. Fakat biri atarsa, herkes atar. Bizim de çözümümüz atmamak olacak, atmazsak çözüme de gerek yok" dedi.

Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi'nce yürütülen 'Karadeniz Ekosistemini Korumak İçin Toplumsal Farkındalığı Artırarak Deniz Çöplerini Azaltma LitOUTer' projesi hazırlandı. Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Romanya ve Bulgaristan'dan temsilcilerin de katıldığı proje kapsamında düzenlenen çalıştayın ardından toplanan deniz çöplerinden sergi açıldı. 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki sergide, çeşitli okulların öğrencilerinin plastik atıklardan hazırladığı kıyafet ve oyuncaklar ile kirliliğe karşı çizilen resimler yer aldı. Karadeniz'in kirlenme sürecini anlatan animasyon filmler ziyaretçilere izletilirken, çocuklar için özel olarak tasarlanan oyuncaklar, görsel ve eğitsel malzemeler sergilendi. Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk İlkokulu öğrencileri de plastik atıklardan hazırladıkları kıyafetleri giydi.

'FARKINDALIK YARATMAYI HEDEFLİYORUZ'

İnsanları katı atık kirliliğine karşı bilinçlendirmeye çalıştıklarını anlatan KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi, Proje Koordinatörü Doç. Dr. Coşkun Erüz, "Amacımız; insanların farkında olmadığı deniz çöplerine ilişkin animasyon film, görsel ve eğitsel malzemelerle, çocuklardan büyüklere kadar farkındalık çalışmasının son aşamasını yapıyoruz. Projemiz, 2 yıl sürdü ve elde edilen sonuçların burada görsel olarak halka aktarıyoruz. Bugün burada 1000 kişiye ulaşmayı ve farkındalık yaratmayı hedefliyoruz" dedi.

Çevre kirliliğinin halkı bilinçlendirerek azaltılabileceğini belirten Doç. Dr. Erüz, "Sergimizde 'atma' temalı sırt çantası, bazı balıkların midesinde çöp olduğunda ağlamasını anlatan oyuncaklar ve bilgilendirici oyunları çocuklara dağıtarak, halkı bir şekilde eğitme ve farkında kılınması sağlanıyor. Çözüm, bir tek kişiyle başlar. Bir kişi çöp atmamaya başlarsa, hepimiz atmayız. Fakat biri atarsa, herkes atar. Bizim de çözümümüz atmamak olacak, atmazsak çözüme de gerek yok" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL-Aleyna KESKİN

2022-11-11 15:17:46



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