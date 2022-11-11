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Karadeniz'de, alabora olan tekneden yaralıları kurtarma tatbikatı

DHA

Karadeniz'de, alabora olan tekneden yaralıları kurtarma tatbikatı


Aleyna KESKİN/ TRABZON, (DHA)TRABZON´da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllülerince düzenlenen tatbikatta; Karadeniz´de balıkçı teknesinin alabora olmasının ardından kıyıya ulaşanların ve denizde kalanların kurtarılması canlandırıldı.
Sağlık Bakanlığı´na bağlı gönüllü sağlıkçıların da katıldığı UMKE tarafından Trabzon´da yeni gönüllüler için eğitim tatbikatı düzenledi. Tatbikat gereği Karadeniz´de balıkçı teknesinin alabora olması sonrası kurtarma çalışması gerçekleştirildi. Yalıncak Plajı'nda gerçekleşen tatbikatta kazazedelere yaraları için makyaj yapıldı. Ekipler tarafından Karadeniz açıklarında alabora olan balıkçı teknesinden kıyıya ulaşanlara ilk müdahalelerinin yapılıp kurtarılması canlandırılırken sahil güvenlik ekipleri de denizde arama kurtarma çalışması yaptı. Yüzlerine ve kıyafetlerine gıda boyalarıyla yaralı makyajı yapılan sağlıkçıların bir kısmı kıyıya ulaşan kazazedeleri canlandırırken, eğitim gören gönüllüler ise kurtarma ekibinde yer aldı.
`HASTANE ÖNCESİNİ GÖSTERMİŞ OLDUK´
Tatbikatların eğitim sürecinde çok etkili olduğunu belirten UMKE Trabzon Sorumlusu Serkan Sayar, "UMKE temel eğitimine katılan 24 personelimiz var. Bu personellerimiz yaptığımız tatbikatla birlikte UMKE personeli olmaya hak kazandılar. Arkadaşlarımız Artvin, Gümüşhane, Rize´den ve Trabzon´dan katıldılar bu eğitime. Sahil güvenlikte bugün bize eşlik etti. Denizde alabora olan balıkçı teknesinden denize savrulan yaralılar kurtarıldı. 11 kişi bu kazadan etkilenmişti. Maalesef iki kişi de senaryo gereği hayatını kaybetti. Tatbikata katılan arkadaşlarımız içerisinde saha tecrübesi olanlar da vardı olmayanlarda. Hastane öncesini bilmeyen arkadaşlarımıza hastane öncesi neler yaşanıyor, hangi vakalar var onları göstermiş olduk. Katılım gösteren arkadaşlarımıza güzel bir tecrübe oldu. 24 kişilik müdahale ekibimiz vardı, bunun yanı sıra 15 kişilikte arka planda çalışan ekiplerimiz vardı. Bize eşlik eden sahil güvenlik ekipleri de vardı. Bol katılımlı verimli bir tatbikat gerçekleştirdik" diye konuştu.
`ARKADAŞLARIMIZIN ÇOK GERÇEKÇİ MAKYAJLARI VARDI´
UMKE eğitim tatbikatına katılan Esra Mercan, "Aslen ebelik yapıyorum. UMKE´de görev almak istedim ve bu eğitime katıldım. Arkadaşlarımızın gerçekten çok gerçekçi makyajları vardı. Onlara ilk müdahaleyi yapıp taşınmalarını sağladık. Genelde hastalarımıza hastane içinde müdahale ediyorum. Ama burada hastane öncesi birimi de gördüm.  Çok güzel tecrübelerimiz oldu. Çok heyecanlıydım" ifadelerine yer verdi.
`KAZAZEDELERE YARDIM ETMEK İÇİN HAZIRIZ´
Celal Kadı ise, "Hopa Devlet Hastanesi'nde radyolojide görev yapıyorum. UMKE'ye katılmak benim hayalimdi. İnsanlara yardım etmek ve hayatlarına daha fazla dokunmak istiyordum. Bu eğitime katıldım. Hocalarımızın çok özverisi ve çabası ile çok güzel bir eğitim oldu. Burada siren sesleri ile olay yerine giriş yaptık. Allah yaşatmasın ama böyle olaylar veya afetler yaşanırsa bizi müdahale konusunda çok iyi eğittiler. Bize ihtiyaç duyulduğunda kazazedelere yardım etmek için hazırız" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN
2022-11-11 18:22:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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