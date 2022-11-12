Dorukhan Toköz yeniden ameliyat oldu

Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)Trabzonspor´da sol diz ön çapraz bağında yaralanma ve dış menisküsünde yırtık nedeniyle Eylül ayında operasyon geçiren Dorukhan Toköz, yeniden ameliyat edildi.
Spor Toto Süper Lig´in 5´inci haftasında deplasmanda oynanan Ümraniyespor maçında sakatlanan Trabzonsporlu Dorukhan Toköz´e, çekilen MR sonucunda sol diz ön çapraz bağ yaralanması ve dış menisküs yırtığı tanısı konuldu. Tecrübeli oyuncu, Eylül ayında İstanbul´da özel bir hastanede dış menisküs tamiri ve artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu operasyonu geçirdi.
İKİNCİ KEZ AMELİYAT OLDU
Zorlu ameliyatın ardından tedavi sürecini Trabzon´da geçiren Dorukhan Toköz´ün, kontroller sırasında sol dizinde operasyon geçirdiği bölgede ameliyat sonrası yeni kistik yapılar oluştuğu tespit edildi. Yeniden bıçak altına yatan Dorukhan´ın operasyon geçirdiği bölgedeki kistik oluşumlar ikinci ameliyatla temizlendi.
MAYIS AYINDA YENİDEN DÖNEBİLİR
Trabzonspor´da bu sezon 2´si UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri, 1´i Süper Kupa, 4´ü Süper Lig olmak üzere toplam 7 resmi müsabakaya çıkan oyuncunun tedavi süreci uzadı. Nisan ayında sahalara dönmesi ön görülen Dorukhan'ın, son ameliyatın da etkisiyle Mayıs ayında sahalara dönmesi bekleniyor.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-11-12 17:51:55
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