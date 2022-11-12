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Dorukhan Toköz yeniden ameliyat oldu

DHA

Dorukhan Toköz yeniden ameliyat oldu


Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)Trabzonspor´da sol diz ön çapraz bağında yaralanma ve dış menisküsünde yırtık nedeniyle Eylül ayında operasyon geçiren Dorukhan Toköz, yeniden ameliyat edildi. 
Spor Toto Süper Lig´in 5´inci haftasında deplasmanda oynanan Ümraniyespor maçında sakatlanan Trabzonsporlu Dorukhan Toköz´e, çekilen MR sonucunda sol diz ön çapraz bağ yaralanması ve dış menisküs yırtığı tanısı konuldu. Tecrübeli oyuncu, Eylül ayında İstanbul´da özel bir hastanede dış menisküs tamiri ve artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu operasyonu geçirdi.
İKİNCİ KEZ AMELİYAT OLDU
Zorlu ameliyatın ardından tedavi sürecini Trabzon´da geçiren Dorukhan Toköz´ün, kontroller sırasında sol dizinde operasyon geçirdiği bölgede ameliyat sonrası yeni kistik yapılar oluştuğu tespit edildi. Yeniden bıçak altına yatan Dorukhan´ın operasyon geçirdiği bölgedeki kistik oluşumlar ikinci ameliyatla temizlendi.
MAYIS AYINDA YENİDEN DÖNEBİLİR
Trabzonspor´da bu sezon 2´si UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri, 1´i Süper Kupa, 4´ü Süper Lig olmak üzere toplam 7 resmi müsabakaya çıkan oyuncunun tedavi süreci uzadı. Nisan ayında sahalara dönmesi ön görülen Dorukhan'ın, son ameliyatın da etkisiyle Mayıs ayında sahalara dönmesi bekleniyor.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-11-12 17:51:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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