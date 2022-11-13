TOKİ Başkanı Bulut: Sosyal konutlar 2 yılda teslim



Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)TOPLU Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, bakanlık koordinasyonunda çok kısa sürede 250 bin konut için talep toplama süreçlerini yerine getirdiklerini belirterek, "2 yılda bu konutlarımızı da bitirilerek vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" dedi.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Türkiye´de sosyal konut üretmek amacıyla 1984 yılında kurulan TOKİ'nin 2002 yılına kadar 45 bin civarında sosyal konut yaptığını söyledi. 2003 yılından 2022 yılına kadar geçen sürede 1 milyon 170 bin konut üretildiğini kaydeden Bulut, "2003 yılına kadarki konut üretimi çok başarılı bir süreç değil. 2003 yılında TOKİ´nin hem mali yapısı, kurumsal yapısı hem de hukuki yapısı güçlendirildi. Cumhurbaşkanımızın da katkıları ile 1 milyon 170 bin konut üretti. Son 3 yıl içerisinde de 247 bin civarında konut inşa edildi. Son yıllarda özellikle 2000-2001 yıllarında ülke genelinde birçok afet meydana geldi. Malatya, Elazığ afeti ile birlikte Van, Bingöl, daha sonrasında Türkiye´de Karadeniz Bölgesinin neredeyse tamamını etkileyen Rize´den Giresun´a, Trabzon´un ilçeleri de dahil olmak üzere etkileyen bir sel felaketi yaşandı. İzmir´de büyük bir deprem yaşandı. Hiç bu kadar tahribat yapacağı tahmin edilmeyen ve afet olarak görülen ve ilk defa bu yıl bu kadar kapsamlı bir şekilde ülkemizde problem oluşturan, yıkıcı etkileri olan Antalya ve Marmaris yangınları oldu. Manavgat´ta birçok ev hasar aldı" dedi.

`İSKAN PROBLEMLERİNİ ÇÖZDÜK´

Bir taraftan sosyal konut üreten TOKİ´nin afet konutları da inşa ettiğini söyleyen Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha sonraki süreçte yine artçı şekilde olan depremler neticesinde ya da arazi teminindeki sürecin uzaması sebebi ile kalan bazı afet konutlarımız var. Onları da önümüzdeki süreçte vatandaşımıza teslim edeceğiz. Dolayısı ile TOKİ hem vatandaşlarımız konut ihtiyaçlarını karşıladı hem de afetler dolayısı ile mağdur olan vatandaşlarımızın iskan problemini de çözmüş oldu. Bununla birlikte kamuya ait birçok tesisi de TOKİ ile birlikte yaptık. Bunlar 280´e yakın hastane, binin üzerinde okul ve Türkiye genelinde UEFA standartlarında stadyumlar inşa ettik."

`SOSYAL KONUTLARI 2 YILDA TESLİM EDECEĞİZ´

Başarılı olan bu süreçlerin ardından vatandaşların TOKİ´ye olan güveninin üst noktalarda olduğu ifade eden Bulut, "Bu dönemde sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye genelinde özellikle pandemi sürecindeki üretimdeki kısıtlamalardan kaynaklanan konut ihtiyaçlarının da ön plana çıktığı bir dönemde Türkiye´nin tek seferdeki en büyük sosyal konut projesini açıkladı 250 bin olarak. Yine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın koordinasyonunda biz çok kısa bir sürede 250 bin konutun talep toplama süreçlerini yerine getirdik. Ve hatta bu kadar yüksek miktardaki bir konut inşaatının nasıl yapılacağı ile ilgili tartışmaları bir kenara koyduk. Biz bunlara bakmadık. Cumhurbaşkanımızın projeyi müjdelemesinden 40 gün sonra da ilk temellerini 5 bin 615 konutla attık. Bugün itibari ile de 13 bine yakın konutumuzun da ihalesi gerçekleştirilmiş durumda. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde 2 yılda bu konutlarımızı da bitirerek vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. TOKİ´nin konut anlayışında son yıllarda özellikle yatay mimari yönünde az katlı, tamamen mahalle konsepti oluşturarak, içerinde sadece konut değil, diğer sosyal donatıları da içeren meydanı, camisi okulu olan yeni yaşam olanları oluştu. Türkiye´de baktığımız zaman bundan sonraki uygulamalarımız ülkemizde şehircilik için örnek uygulamalar haline geldi" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN

2022-11-13 10:22:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.