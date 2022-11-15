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Para kasaları, `can dostlara´ yuva oluyor

DHA

Para kasaları, `can dostlara´ yuva oluyor


Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)TRABZON'da Merkez Bankası şubesince madeni para taşınan eski ahşap kasalar, Ortahisar Belediyesi´nin atölyesinde elden geçirilerek sokak hayvanları için kulübelere dönüştürülüyor. Geri dönüşümle, sahipsiz hayvanlar, özellikle kış aylarında sıcak yuvaya kavuşuyor.
Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) ile Ortahisar Belediyesi, kışın sahipsiz hayvanları soğuktan korumak ve aç kalmalarını önlemek için girişimlerini sürdürüyor. Kentte Merkez Bankası´nın şubesinde madeni para taşımakta kullanılıp, zamanla eskiyen ahşap kasalar, TRAHAYKO ve belediye iş birliğiyle sokak hayvanları için yuvaya dönüştürülüyor. Kasalar, belediyenin marangozhanesinde ustalarca elden geçirilerek, kedi ve köpek kulübesi haline getiriliyor. Geri dönüşümle sahipsiz hayvanlar, özellikle kış aylarında sıcak yuvaya kavuşuyor. Rengarenk boyanan kulübeler, talep üzerine belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü´nün kontrolünde, kentte sokak hayvanlarının yoğun bulunduğu bölgelere yerleştiriliyor.
`HER ŞEY `OSMAN´ İLE BAŞLADI´
TRAHAYKO Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, "Merkez Bankası´nda çalışan komşum, 'Osman' adlı kedime yaptığım kulübeyi beğenmedi ve ona yeni bir kulübe getirdi. Bana, Merkez Bankası´na gelen ahşap kasalardan ev yaptığını söyledi. Bu fikir çok hoşuma gitti. Kendisi aracılığıyla banka ve Ortahisar Belediyesi´yle görüşüp bu girişimi başladık. Kasalar, belediye birimlerine geliyor, orada kulübeye dönüşüyor. Bu kulübeler sokak hayvanlarına yuva oluyor. İsteyen öğrencilerimiz de kulübeleri boyayarak bizler destek veriyorlar. Hep beraber sokak hayvanlarının hayatına dokunmak istiyoruz" dedi.
`YEMLEME ODAĞI DA YAPIYORUZ'
Ortahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Lütfi Aydın da bankadan düzenli olarak alınan kasaları geri dönüştürdüklerini anlatarak, "Yeni gelen partide 60 kasa var. Yılda yaklaşık 2 veya 3 kez geliyor. Her defasında değişen sayılarda olsa da 100 civarında kasa geliyor. Bunlardan kedi ve köpek evi ile ayrıca yemleme odağı da yaptırıyoruz. Vatandaşlar talep ediyor, biz de gidip yerinde inceleme yapıyoruz. Hayvanların rahat edebileceği, vatandaşların da rahatsız olmayacağı uygun yerlere koyuyoruz. Takibini de biz yapıyoruz" diye konuştu.
Belediye makine ve ikmal dairesi marangozhanesinde usta Murat Küçükali ise "Bankadan gelen kasaları, ev olarak geri dönüştürüyoruz. Hayvanların girebilmesi için kapılarını yapıp üstlerini de kapatıyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-11-15 09:49:50

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