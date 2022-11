Trabzon'da patenler, dünya şampiyonasında 'gol' için kayacak

Selay SAYKAL/TRABZON(DHA) Trabzon, 8-18 Aralık tarihlerinde 15´inci Paten Futbolu Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Dünya Paten Futbolu Federasyon Başkanı Mehdi Salman Pour, "Büyük bir program düzenliyoruz. Bu sporun olimpiyatlar için çok potansiyeli var" dedi.

Türkiye'de ilk kez Trabzon'da gerçekleşecek olan `Paten Futbolu Dünya Şampiyonası´ 8-18 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Trabzon Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Trabzon Valiliği, Ortahisar Belediyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve Dünya Paten Futbolu Federasyonu iş birliğiyle bu yıl 15'incisi gerçekleşecek dünya şampiyonasına 95 ülkeden çok sayıda sporcu ve takım davet edildi.

'AUT' VE KORNER' KURALI YOK

10 kişiden oluşan, kadın ve erkek sporcuların aynı takımda yer alabildiği, futbolun `aut´ ve `korner´ kurallarının yer almadığı spor dalının karşılaşmaları Yomra Kapalı Spor Salonu, Hayri Gür Spor Salonu ve KTÜ Spor Salonlarında gerçekleşecek.

"BÜYÜK BİR PROGRAM DÜZENLİYORUZ"

Dünya Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Salman Pour, Dünya Paten Futbolu Federasyonu Türkiye Temsilcisi Sayim Adanur ve Organizasyon Genel Sekreteri Yaşar Ulusoy, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti´nde basın toplantısı düzenledi. Organizasyon hakkında bilgi veren Mehdi Salman Pour, "Büyük bir program düzenliyoruz. Trabzon´da insanlar, dünya kupasının burada düzenlenmesinden mutlu" dedi.

"2023´TE KANADA, ÇİN VEYA DUBAİ´DE PLANLIYORUZ"

Paten futbolunun dünyanın birçok ülkesinde aktif olarak oynandığını ve futbolla benzerlikleri olduğunu söyleyen Pour, "Bu spor biraz farklı ama çok güzel, modern ve hızlı. Yeni bir spor değil. 141 yıllık geçmişi var. Bu oyunun en iyi yanı aynı takımda hem kadın hem erkekler var. Futbol ile aynı fakat `aut´ ve `korner´ yok. Her maçta 6 hakem var, 3´ü masa, 3´ü saha hakemi. Bu sporun olimpiyatlar için çok potansiyeli var. Federasyon olarak çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bu sporda 200 aktif ülke, 65 resmi federasyon var. çalışmalarımız iyi yönde gidiyor. 2022 yılında Türkiye´de Trabzon´da `dünya şampiyonası´ olacak. 2023´te de Kanada, Çin ya da Dubai´de yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

"BURADA HERKES FUTBOLU BİLİYOR"

Trabzonluların futbolu ve Trabzonspor´un sevdiği için dünya şampiyonasını kentte düzenleme kararı aldıklarını belirten Pour, "Trabzon spor şehri ve herkes futbolu çok seviyor. Paten futbolunu da sevecekler. Burada herkes futbolu biliyor. Futbolda tecrübeli oldukları için burada antrenör olmak normal. Sporcularda da burası için heyecan var. Her şey iyi gidiyor. KTÜ´de her gün 2 kez milli takım antrenmanı yapıyoruz. Trabzon´da bu spora önemli destek var, destek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Mehdi Salman Pour'un açıklamaları

-Basın toplantısından görüntüler

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-11-16 14:13:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.