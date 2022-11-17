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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Kadın Girişimci Akademisi´nin Trabzon eğitimleri başlıyor

DHA

Türkiye Kadın Girişimci Akademisi´nin Trabzon eğitimleri başlıyor


TRABZON, (DHA) Ekonomiye güç katan kadın girişimcileri destekleyen Garanti BBVA, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) ile birlikte hayata geçirdiği Türkiye Kadın Girişimci Akademisi´nin 2022 yılı fiziki eğitimlerinin ikincisini Trabzon´da gerçekleştirecek.Kadın girişimcilerin yönetim becerilerini artırmak, iş hayatındaki varlığını güçlendirerek kalıcı ve sürdürülebilir kılmak amacıyla düzenlenen Türkiye Kadın Girişimci Akademisi, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ve İl Kadın Girişimciler Kurulu katkılarıyla 1 Aralık 2022 tarihinde başlayacak.FARK YARATACAK ALANLARA ODAKLANILACAK1-23 Aralık 2022 tarihleri arasında sınırlı kontenjan ile gerçekleştirilecek Türkiye Kadın Girişimci Akademisi´ne katılmak isteyen Trabzonlu kadın girişimcilerin 29 Kasım 2022 tarihine kadar ilgili internet adresinden başvuru yapması gerekiyor. Boğaziçi Üniversitesi eğitmenleri ve profesyoneller tarafından hem fiziki hem online olarak verilecek eğitimlerde; dijital pazarlama, insan kaynakları, müşteri deneyimi, kurum içi iletişim, e-ticaret için sosyal medya iletişimi, şirket yönetimine finansal bakış, liderlik, sürdürülebilir şirket yönetimi, yenilikçi iş modelleri geliştirme, temel ticaret hukuku ve ticari sözleşmeler gibi girişimcilerin işlerini yönetmelerinde fark yaratacak alanlara odaklanılacak. Girişimcilerin ihtiyaç duyduğu bilgi birikimini arttırmayı hedefleyen Türkiye Kadın Girişimci Akademisi eğitimlerini başarıyla tamamlayan kadın girişimciler Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) tarafından düzenlenen sertifikaya sahip olacak. DHA-Ekonomi Türkiye-Trabzon
2022-11-17 12:22:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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