Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen´in sözleşmeleri uzatıldı

Selay SAYKAL/TRABZON(DHA) Trabzonspor, yerli oyunculardan Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen´in sözleşmelerini 2027 yılına kadar uzattı.
Trabzonspor´da yeni sezon kadrosunda yer alan yerli oyunculardan Hüseyin Türkmen ile altyapıdan yetiştirdiği Abdülkadir Ömür´ün sözleşmesi yenilendi. Trabzonspor´dan Kamuyu Aydınlatma Platformu´na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Abdülkadir Ömür ile Hüseyin Türkmen´in sözleşmelerinin mali şartları yenilenerek 31 Mayıs 2027 tarihine kadar uzatıldı.
Yeni sözleşmeye göre Abdülkadir Ömür´e, 2022-23 sezonunda 20.000.000.-TL garanti ücret ödenecek. Sonraki sezonlarda ise Ömür´e, bir önceki sezon ödenecek garanti ücrete, TÜİK tarafından açıklanacak 12 aylık ortalama enflasyon oranında artış yapılırken, bu artış oranı yüzde 30'dan fazla olmayacak.
Bordo mavililerde Hüseyin Türkmen´e ise 2022-23 sezonunda 9.000.000.-TL garanti ücret ödenecek. Türkmen´e sonraki sezonlarda ise, TÜİK tarafından açıklanacak 12 aylık ortalama enflasyon oranında artış yapılırken, bu artış oranı yüzde 30'dan fazla olmayacak. DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-11-17 13:05:00
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