Trabzon´daki fuhuş operasyonunda 5 tutuklama

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Fatih TURAN/ TRABZON, (DHA)TRABZON´da, polis ekiplerince farklı adreslere düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 69 kişiden 5'i, tutuklandı.

Kentte fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 22 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirdi. Operasyonlarda 22 şüpheli ile 20´si yabancı uyruklu 47 kadın, yakalanarak gözaltına alındı. Yabancı uyruklu kadınlar, emniyetteki işlemleri ve sağlık kontrollerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5´i de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon

2022-11-17 15:58:03



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