Karadeniz´de kruvaziyer turizmine 'savaş' darbesi



Selay SAYKALSelçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)KARADENİZ'de kruvaziyer turizmi, Rusya ile Ukrayna arasında süren savaş nedeniyle olumsuz etkilendi. Tur şirketlerinin planlamaları ile bölgeye gelmesi beklenen 39 kruvaziyer, savaş nedeniyle programlarını iptal etti. Turizm acentecisi Yusuf Ziya Çakır, "Savaş çıkmasaydı Trabzon´a bu yıl Avrupalı ve Amerikalı 40 bine yakın turist gelecekti; maalesef bu şansı kaybettik" dedi.

Karadeniz'e önemli gelir sağlayan kruvaziyer turizmi, Rusya ile Ukrayna arasında süren savaş nedeniyle olumsuz etkilendi. Tur şirketleri, bölgeye gelmesi planlanan 39 kruvaziyerin programlarını, savaş ortamının yarattığı güvenlik endişesi gerekçesiyle iptal etti. Bu yıl sadece Rusya´dan kalkan 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer, 7 kez Trabzon Limanı´na demir attı. Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden gelen turistlerle, turizm sezonunda 1 milyar doları aşan döviz geliri elde eden bölge; kruvaziyer turizminin savaş kaynaklı darbe almasıyla, Avrupa ve Amerikalılardan oluşan yaklaşık 40 bin turistten oldu, ekonomisinde de önemli kayıp yaşadı.

'SEFERLER İPTAL EDİLDİ'

Trabzon Limanı´nda kruvaziyerlere acente hizmeti veren şirketin yetkilisi Yusuf Ziya Çakır, kruvaziyer turizminde planlamaların birkaç yıl öncesinden yapıldığını ve sonrasında oluşan gelişmelerden etkilendiğini söyledi. Çakır, "Trabzon Limanı'na 2020 yılında bildirilen gemi sayısı bu yıl için 39´du. Muhtelif ülkelerde farklı bandıralarda yaklaşık 40 bin kişinin geleceği 39 seferlik gemi programı vardı. Fakat Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bu seferlerin tamamı iptal edildi. Savaş çıkmasaydı Trabzon´a bu yıl Avrupalı ve Amerikalı 40 bine yakın turist gelecekti ama maalesef bu şansı kaybettik. Gelecek yıl ne olacağı konusunda endişelerimiz var. Önümüzdeki sezon için rezervasyonlar var ama devam eden savaşın durumuna bağlı olarak ne olacağını hiç kimse şu an tahmin edemez. Savaş bu şekilde devam ederse hiçbir şekilde gemi gelme olasılığı yok" diye konuştu.

'BU YIL RUSYA'DAN 4 BİNE YAKIN YOLCU GELDİ'

Trabzon Limanı'na bu yıl gelen tek kruvaziyerin 7 kez limanı ziyaret ettiğini anlatan Çakır, "Trabzon´a bu yıl kruvaziyerlerle Rusya'dan 4 bine yakın yolcu geldi. Seferler, geçen ay biti. Önümüzdeki dönemde yeniden seferlere başlaması için çalışmalar yapılıyor, fakat henüz onay almadık. Kruvaziyerlerle en fazla seyahat edenlerden Avrupalı ve Amerikalıların harcamaları çok oluyor. Gelecek olan kişi sayısının azalması ve harcamaların olmaması, bölgemizi ve diğer limanlarımızı olumsuz etkiliyor" ifadelerini kullandı. (DHA) DHA-Ekonomi Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR

2022-11-19 10:36:16



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