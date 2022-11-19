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Trabzon'da silahlı suç örgütlerine operasyon, polis kamerasında

DHA

Trabzon'da silahlı suç örgütlerine operasyon, polis kamerasında


Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)TRABZON´da, polisin silahlı suç örgütlerine yönelik operasyonunda çok sayıda tabanca ve mermi ele geçirildi, 22 kişi gözaltına alındı. Baskın anları polis kamerasına yansıdı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süre önce teknik ve fiziki takibe aldığı 2 ayrı suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında farklı adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, 22 kişi, `Suç işlemek amacıyla örgüt kurma´ suçlamasıyla gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda tabanca ve mermi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklandı, 14'ü ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
Bu arada, şüphelilerin adreslerine yapılan baskın, polis kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Fatih TURAN
2022-11-19 14:05:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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