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`Barış buluşması´ cinayeti sanığına 19 yıl hapis

DHA

`Barış buluşması´ cinayeti sanığına 19 yıl hapis


Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)TRABZON´da aralarındaki husumet nedeniyle barış buluşmasında iki grup arasında çıkan kavgada, Birkan Öztürk´ün (29) silahla vurularak hayatını kaybettiği, ağabeyi Gürkan Öztürk´ün (37) yaralandığı olayla ilgili davada tutuklu yargılanan Bedirhan Kürşat Aktürk (23), 'kasten öldürme' ve 'yaralama' suçlarından toplam 19 yıl 7 ay 6 gün hapis cezasına çaptırıldı.
Olay, Ortahisar ilçesinde 15 Mayıs 2021 tarihinde akşam saatlerinde 3 Nolu Erdoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 2 çocuğun kavga etmesi sonrası aralarında husumet oluşan Birkan Öztürk ile Bedirhan Kürşat Aktürk (23), yakınlarının da araya girmesi ile barışmak için buluştu. Taraflar arasındaki görüşme sırasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bedirhan Kürşat Aktürk´ün yanında taşıdığı tabancadan çıkan kurşunla Birkan Öztürk kasığından, ağabeyi Gürkan Öztürk bacağından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Birkan Öztürk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı.
Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekiplerince aralarında cinayet şüphelisi Bedirhan Kürşat Aktürk´ün de yer aldığı G.Ö., Y.Ö, E.Ö., İ.G.Y., S.P. ve Ü.A. gözaltına alındı. Kavga sırasında karnından bıçaklandığını iddia eden Bedirhan Kürşat Aktürk tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Trabzon 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde, Birkan Öztürk´ün hayatını kaybettiği, Gürkan Öztürk´ün yaralandığı olayla ilgili `kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs´ suçlamasıyla açılan davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Bedirhan Kürşat Aktürk ile başka suçtan tutuklu Serkan Pehlivan (19) ve tutuksuz sanıklar İskender Günen Yıldırım (24), Semih Kumaş (20), Hakan Bektaşoğlu (33) ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklardan Ümit Atasoy da (29) duruşmaya Giresun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.
BIÇAKLAMA SÖZLERİNİN OLDUĞU KONUŞMAYA `ŞAKA´ SAVUNMASI
Mahkemede, dosyaya yeni eklenen ses kaydına ilişkin ek savunma istendi. Tutuksuz yargılanan sanık İskender Günen Yıldırım, ses kaydına ilişkin savunmasında; kendilerini bıçaklayarak meşru müdafaa süsü verdikleri yönünde karşı tarafın iddiaları nedeniyle şaka amaçlı yaptıklarını öne sürdü.
Tutuklu sanık Bedirhan Kürşat Aktürk de olay yerinde bıçaklandığını belirterek, "Bir insan kendini nasıl bıçaklar ya da bıçaklatır? Maktul beni bıçakladı. Olay yerinde kan örneklerim çıktı. Kendimi kurtarmak için ateş ettim" sözleriyle kendini savundu.
SANIK AKTÜRK´E TOPLAM 19 YIL 7 AY 6 GÜN HAPİS
Mahkeme heyeti, taraf avukatları ve sanıkların son sözlerinin dinlenmesinin ardından kararı açıkladı. Tutuklu sanık Bedirhan Kürşat Aktürk´, 'kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapis, kavganın karşılıklı olması nedeniyle tahrik indirimi de uygulanarak 16 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Sanık Aktürk ayrıca maktulün kardeşi Gürkan Öztürk´e yönelik eylemi nedeniyle de 3 yıl 7 ay 6 gün hapis cezası olmak üzere toplam 19 yıl 7 ay 6 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Tutuksuz sanık İskender Günen Yıldırım da, maktul Birkan Öztürk´e karşı eylemi olmaması nedeniyle beraat ederken, Gürkan Öztürk'e karşı `basit yaralama´ suçu işlediği gerekçesiyle verilen 8 ay hapis cezasına tahrik indirimi uygulanarak 6 aya düşürüldü.
Mahkeme heyeti, sanıklardan Semih Kumaş'a `basit yaralama´ suçundan 1 yıl 4 ay hapsine karar verirken, sanık Serkan Pehlivan'ın önce 240 gün adli para cezasına, yaşı küçük olması nedeniyle 160 gün adli para cezasına indirilmesine, diğer sanıklar Ümit Atasoy ve Hakan Bektaşoğlu'nun ise beraatine hükmetti.
`EVLADIM YOK YERE GİTTİ´
Hayatını kaybeden Birkan Öztürk´ün ailesi, adliye önünde kararın çıkmasını bekledi. Karara tepki gösteren Birkan Öztürk´ün annesi Ayhan Öztürk (62), "Evladım yok yere gitti. Kararı kabul etmiyorum. Benim suçsuz, günahsız yavrumu toprağa koydular. Ötekileri beraat ettirdiler. Ellerini kollarını sallayarak sokakta gezecekler. Benim 4 tane daha yavrum var. Kafamı yastığa koyamıyorum. Sabaha kadar onları bekliyorum. Çocuklarımın başına bir iş mi gelecek, ne yapacağım, nasıl koruyacağım?. Sonuna kadar bunun peşinden gideceğim. Benim çocuğumu kapımda gelip 6-7 kişi öldürüp, azmettirip giden insanlar ceza almıyorlar. Çocuklarımı korumak zorundayım" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-11-23 20:30:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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