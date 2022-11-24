Trabzon'da 'Kedi köyü' oluşturan öğretmene plaket



Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)TRABZON'da, yazdığı kitabın satışından elde ettiği gelirle kiraladığı arsada, kediler için oluşturduğu yaşam alanına 'kedi köyü' adını veren öğretmen Necmi Aksu'ya, görev yaptığı okul tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde 'örnek öğretmen' plaketi verildi. Okula 3 kedi evi koyarak, öğrencilerine hayvan sevgisini de aşılayan Aksu, "Çocuklarımız, hayvan sevgisiyle büyümeli" dedi.

Kentteki Aydınlıkevler İmam Hatip Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmenliği yapan Necmi Aksu, kaleme aldığı 'Yasemin' adlı romanının satış geliri ile 700 metrekarelik arsa kiraladı. Aksu, 'kedi köyü' adı ile özel yaşam alanı oluşturup, tel örgüyle çevirdiği arsada, hasta, engelli ile yavru olmak üzere 200 kedinin bakımını üstlendi. Öğrencilerine hayvan sevgisini aşılamak isteyen Aksu, görev yaptığı okula da 3 kedi evi yerleştirdi. Bakımı ve beslenmeleri öğrenciler tarafından yapılan kediler, okullun maskotu haline geldi.

Okul yönetimi, oluşturduğu 'Kedi köyü' farkındalığı ile hayvansever öğretmen Necmi Aksu'ya, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde sürpriz yaparak, kendisine 'örnek öğretmen' plaketi takdim etti.

`HAYVAN SEVGİSİ İLE BÜYÜYORLAR´

Çocuklara hayvan sevgisinin küçük yaşta verilmesi gerektiğini belirten Necmi Aksu, "Çocuklarımız hayvan sevgisi ile büyümeli. Okulumuzun bahçesine kedi evleri koyduk ve buraya sahipsiz kedileri getirdik. Burada kedilerin bakımlarını öğrenciler üstleniyor. Hem sorumluluk sahibi oluyorlar hem de hayvan sevgisi ile büyüyorlar. Bu durum çocukların derslerine de olumlu yansıdı. Her teneffüs çocuklar kedilerin yanına koşuyorlar. Sularını değiştiriyorlar, seviyorlar" diye konuştu.

`ÇOK OLUMLU TEPKİLER ALIYORUZ´

Okul Müdürü Muhammet Ali Danışman da kedilerin çocuklara olumlu katkıları olduğunu anlatarak, "Hayvan sevgisi dinimizin vazgeçilmez unsuru, kültürümüzün de bir parçası. Biz çocuklarımız hayvan sevgisi ile büyüsün, vicdan sahibi olsunlar istedik ve okul olarak kedi sahiplendik. Onlara burada yaşam alanı oluşturduk. Çocuklarımız hayvanları, canlıları sevmeyi ve onlara merhamet etmeyi öğrendiler. Çok olumlu tepkiler alıyoruz. Çocuklarımız hayvan sevgisinin yanında sorumluluk sahibi olmayı da öğreniyorlar" dedi.

`KEDİLERİ ÇOK SEVİYORUM'

Okul öğrencilerinden Ebrar Zümra Kotbaş ise "Kedileri çok seviyorum. Sokakta bulunan kedilere besleme yapıyorum. Onlara harçlıklarımla mama alıyorum. Evimde de kedim olsun çok isterdim. Ama evimiz kedi için uygun olmadığından annem eve kedi almama izin vermiyor. Hayvan sevgimi, kedi sevgimi burada okulda bulunan kedilerle gideriyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN

2022-11-24 14:31:44



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