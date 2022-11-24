Arı kovanında 2 kilo uyuşturucuya 1 gözaltı

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Fatih TURAN/ TRABZON, (DHA)TRABZON´da, polisin düzenlediği operasyonda, arı kovanı içine gizlenen 2 kilo 64 gram kubar esrar ele geçirildi; 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında takibe aldığı B.A.'nın bulunduğu adrese operasyon düzenledi. Narkotik dedektör köpeği `İda´ ile yapılan aramada, şüphelinin ahşap arı kovanı içindeki 25 kavanoza gizlediği 2 kilo 64 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyon anları da polis kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan B.A., sorgusu için emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Fatih TURAN

2022-11-24 15:12:43



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