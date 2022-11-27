Trabzonspor, Antalya yolcusu

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Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)Trabzonspor, FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen milli arada hazırlıklarını sürdürdü. Yarını izinli geçirecek bordo-mavililer, salı günü Antalya´da kampa girip, hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor, FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle milli arada hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde sabah saat 11.00´da basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda; dinamik ısınmanın ardından koordinasyon ve 5´e 2 gerçekleştirildi. Dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde oyuncular, çift kale maç yaptı. Yarını izinli geçirecek bordo-mavili ekip, 29 Kasım Salı günü Antalya´da hazırlıklarına devam edecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Fatih TURAN

2022-11-27 15:18:57



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