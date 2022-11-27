Jübile yapan Cüneyt Çakır, Trabzon´da hakem izledi

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Jübilesi yapılan eski hakem Cüneyt Çakır, Trabzon´da TFF 2´nci Lig mücadelesi 1461 Trabzon FK Balıkesirspor maçını izledi.

UEFA Elit Hakemler arasında yer alan ve geçtiğimiz hafta A Milli Takım'ın Çekya ile oynadığı özel maçta kariyerini noktalayan eski hakem Cüneyt Çakır, Trabzon´a geldi. Türkiye Futbol Federasyonu´nda (TFF) Hakem İzleme Komitesi´nde görevli olan Çakır, 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta oynanan 1461 Trabzon FK Balıkesirspor karşılaşmasını izledi. Ev sahibi ekibin 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan müsabakayı yöneten Mardin bölgesinden B klasman hakemi Yunus Dursun´un performansını değerlendiren Çakır´a MHK eski üyesi Hamza Mısır eşlik etti.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-11-27 19:46:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.