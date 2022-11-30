Ehliyetsiz sürücü kurbanı Miraç'ın ölümünde 'ihmaller zinciri'



Fatih TURAN/ TRABZON, (DHA)TRABZON´da, 2 ay önce servis minibüsünden inip, yolun karşısına geçerken Göktuğ K.'nin (17) üvey annesinden habersiz aldığı otomobille çarptığı Miraç Ömür İnce'nin (7) öldüğü kazaya ilişkin soruşturmada 'ihmaller zinciri' ortaya çıktı. Bilirkişi raporunda; Göktuğ K. ile tutuklu servis şoförü Emin T.´nin yolda yolcu indirmebindirme cebine girmediği, araçtan inerek güvenli geçiş ortamı sağlamadığı, durduğu nokta itibarıyla da çocuk ile otomobil sürücüsünün birbirini görmesini engellediği belirtildi. 2'si tutuklu 3 kişi hakkında 'taksirle ölüm neden olma´ suçundan 2´şer yıldan 6´şar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kaza, 8 Ekim günü saat 14.30 sıralarında, Karşıyaka Mahallesi Tanjant mevkisinde meydana geldi. İhsan Koz İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Miraç Ömür İnce, kurs dönüşü servis minibüsünden inerek yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada ehliyetsiz Göktuğ K., üvey annesi Zeynep D.'nin üzerinde anahtarı bıraktığı otomobille Miraç'a çarptı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, hayatını kaybetti. Miraç Ömür İnce'nin cenazesi, gözyaşlarıyla Eskişehir'de toprağa verildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Göktuğ K. ile okul servisi şoförü Emin T., 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı, üvey anne ise serbest bırakıldı.

'İHMALLER ZİNCİRİ'NE 6'ŞAR YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Güvenlik kamerasına anbean yansıyan ölümlü kazaya ilişkin soruşturmasını tamamlayan savcılık tarafından iddianame hazırlandı. Tutuklu servis sürücü Emin T. ile üvey anne Zeynep D. hakkında 'taksirle ölüm neden olma´ suçundan 2´şer yıldan 6´şar yıla kadar hapis istemiyle Trabzon 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılırken, savcılık aynı suçlamayla yaşı küçük şüpheli ehliyetsiz sürücü hakkındaki iddianameyi ise çocuk mahkemesine gönderdi.

Açılan davaya ilişkin soruşturmada hazırlanan bilirkişi raporunda, 'ihmaller zinciri' de ortaya çıktı. Raporda; 2´nci derece kusurlu olduğu saptanan servis sürücüsünün yolun ilerisindeki yolcu indirme-bindirme cebine girmediği, araçtan inerek güvenli geçiş ortamı sağlamadığı, işaret levhalarına 15 metre mesafede durduğu nokta itibarıyla ise çocuk ile otomobil sürücüsünün birbirini görmesini engellediği belirtildi.

ARAÇTA BEKLEYECEĞİNİ SÖYLEMİŞ

Öte yandan ihmali olduğu belirlenen Zeynep D. ise ehliyetsiz sürücünün trafiğe çıkmasını sağladığı için 2'nci derece tali kusurlu bulundu. Soruşturmada olay günü araçla dini nikahlı eşinin oğlu ile teyzesini ziyaret ettiklerini belirten Zeynep D.'nin, savunmasında "Göktuğ, araçta oturup beni bekleyeceğini söyledi. Eve gidip, döndüğümde aracın yerinde olmadığını gördüm" dediği öğrenildi.

'BEKLE ANNEN GELECEK' DEMİŞ

Servis sürücüsü Emin T. ise "Çocuğa araçtan inmeden 'Bekle, annen gelecek' dedim. Bu sırada çocuk araçtan indi. Aynadan arkadan araç gelip gelmediğini kontrol ettim; annesini görmüş olacak ki çocuk birden karşıya doğru koşmaya başladı. Bu sırada hızla gelen otomobil çocuğa çarptı. Kastım ve suçum yoktur" diyerek kendisini savundu. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Fatih TURAN

2022-11-30 09:55:16



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