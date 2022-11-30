Kestiği ağacın altında kalıp, öldü

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Salim SARKIKOÇ/SÜRMENE (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Sürmene ilçesinde kestiği kiraz ağacının altında kalan Kahraman Parlak (52), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde ilçenin Zeytinli Mahallesi'nde meydana geldi. Kahraman Parlak´ın, bahçede kestiği kiraz ağacı üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Parlak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Sürmene Salim SARIKOÇ

2022-11-30 15:22:39



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