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Kestiği ağacın altında kalıp, öldü

DHA

Kestiği ağacın altında kalıp, öldü


Salim SARKIKOÇ/SÜRMENE (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Sürmene ilçesinde kestiği kiraz ağacının altında kalan Kahraman Parlak (52), hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde ilçenin Zeytinli Mahallesi'nde meydana geldi. Kahraman Parlak´ın, bahçede kestiği kiraz ağacı üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Parlak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Sürmene Salim SARIKOÇ
2022-11-30 15:22:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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