Otomobil yaya geçidinde 2 kişiye çarptı; 1'inin durumu ağır

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Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR/TRABZON,(DHA)TRABZON'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı Fatma Çakıcı (52) ile Hayati Özer (70) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Özer´in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaza, sabah saatlerinde Pazarkapı Mahallesi´nde meydana geldi. Rize istikametine seyir halinde olan Eser O. idaresindeki 61 AFN 643 plakalı otomobil, balıkçı hali karşındaki yaya geçidinden yolun karşına geçmeye çalışan Fatma Çakıcı ve Hayati Özer´e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan 2 yaya, yaralandı. Yerde yatarak ambulans bekleyen yaralılar için çevredekiler seferber oldu. İhbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Hayati Özer´in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Sürücünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR/TRABZON,(DHA)

2022-12-02 11:21:59



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