Engelli motosikletli, 28 günde 10 bin kilometre katetti



Selay SAYKAL/ TRABZON, (DHA)TÜRKİYE Sakatlar Derneği Trabzon Şube Başkanı Tayfun Serdar (38), motosikletle 28 günde, 61 şehirde, 10 bin kilometre katetti. Gittiği şehirlerin tarihi ve turistik yerlerini gezen Serdar, şimdi dünya turu hedefliyor. Bedensel engeline rağmen sportif aktivitelerle yaşama tutunduğunu anlatan Serdar, "Bana engel olmayan bacağımı engel olarak karşıma çıkaran unsurlar oldu. Sorunların hepsini aştım ve bu beni daha da kamçıladı" dedi.

Türkiye Sakatlar Derneği Trabzon Şube Başkanı Tayfun Serdar, yapılan iğnenin yan etkisi sonucu 8 aylıkken ayağından sakat kaldı. Yürüme zorluğu çeken ve sporla hayata tutunan Serdar, bisiklet, atıcılık, basketbol, havalı tabanca, okçuluk sporlarıyla ilgilendi; 2011 yılında ise motosikletle tanıştı. Tutkunu olduğu motosikletle 28 günde, 61 şehirde, 10 bin kilometre kateden Serdar, gittiği şehirlerin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Motosikletle dünya turu hedefleyen Tayfun Serdar, "8 aylıkken vurulduğum iğne neticesinde engelli oldum. Herhangi bir uzuv kaybım yok. Ciddi anlamda kayıplar yaşadım ama motosikletle birlikte bana engelim ciddi artılar kattı. Türkiye´nin ilk engelli bisiklet lisansını çıkaran kişiyim. Hatta emsali olmadığı için Ankara´dan çıkarmak zorunda kalmıştım. Yıllarca bisiklet sporuyla uğraştım. 10 yıl tekerlekli sandalye basketbolu oynadım. Atıcılık, havalı tabanca, okçuluk gibi sporlarla uğraştım ama en ciddi sevdam motosiklet oldu. 2011 yılından beri mümkün olduğunda üzerinden inmemeye çalışıyorum" dedi.

`MOTOSİKLET YAŞAMA TUTKUM´

İki tekerli engelli A sınıfı motosiklet ehliyeti sahibi olduğunu belirten Serdar, "Ehliyet konusunda ciddi sorunlar yaşadım. Şu an Türkiye´de iki tekerli engelli A sınıfı motosiklet ehliyeti olan tek kişi benim. Bunla ilgili diğer arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Prosedür çok ağır işledi. Karşıma çok olumsuzluklar çıkartıldı ama sonunda başardım. Ehliyetimi aldım ve istikrarlı şekilde devam etmekteyim. Motosiklet gerçekten benim için bir yaşama tutkusu, yaşam tarzı. Türkiye turunu başladığımda engelimden dolayı ciddi engellerle karşılaştım. Bacağım bana engel değil. Bana engel olmayan bacağımı engel olarak karşıma çıkartan unsurlar, kişi ve kurumlar oldu. Sorunların hepsini aştım ve bu beni daha da kamçıladı. Takdir edenler de uzaylı gibi davrananlar da oldu. 28 günde 10 bin kilometre yaptım ve 61 il gezdim" diye konuştu.

`ASLA VAZGEÇMEYECEĞİM´

Tayfun Serdar, ayağındaki engele rağmen motosiklet sevgisinden vazgeçmediğini kaydedip, "Bazı ciddi aksaklıklar yaşadım, kazalar yaptım ama hiçbiri beni vazgeçiremedi. Türkiye turunda çok farklı insanlarla ve tepkilerle karşılaştım. Arada farklı nüanslar da oldu ama genel olarak fevkaladeydi. Burada kendimi ispatladım, rüştümü kanıtladım. Şimdiki amaç dünya turunu 40 ülkeyi belirleyip motosikletimle katedip, orada engellilere yönelik çözüm önerileri veya aynı konuda bir şeyler sunabilmek. Engelli turizmine de bu noktada tespiti yapma amacındayım. Fahri turizm elçisi olarak da bu görevi yapmış olacağım. Yurt dışındaki engelli insanların Türkiye´yi tanıması, gelmesi için güzel çalışmalar yapmak istiyorum. Motosiklet benim için bir tutku. Allah sağlık verdiği sürece de kullanmaktan asla vazgeçmeyeceğim" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-12-03 10:31:28



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