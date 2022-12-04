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Bakan Soylu'nun kuzenini öldüren sanığa müebbet istemi

DHA

Bakan Soylu'nun kuzenini öldüren sanığa müebbet istemi


Fatih TURAN/TRABZON,(DHA)TRABZON'da 4 ay önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez'i (60) sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren tutuklu sanık Fatih Ulusoy (53) hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dönmez´e yere düştükten sonra silahını ateşlemeye devam ettiği belirlenen Ulusoy, "Yumruk atmaya başladı, karşılık vermedim. 'Üzerime gelme tabancam var' dedim. Hakaret edince silahımı 6-7 el ateşledim. Mermi bitince ateş etmeyi kestim" diyerek kendini savundu.
Of ilçesinde Atatürk Bulvarı'nda 18 Temmuz'da Fatih Ulusoy ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez arasında daha önce mahkemelik de oldukları 'balıkçı damı' meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada Fatih Ulusoy, iddiaya göre, Dönmez´in kendisine yumruk atması üzerine belindeki ruhsatsız tabancayla arkasından 6 el ateş etti. Dönmez, vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sefa Dönmez, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonrası yakalanıp, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince alındığı sorguda sabaha kadar ağlayarak, çok pişman olduğunu ifade eden Fatih Ulusoy, tutuklandı.
YERE DÜŞÜNCE DE ATEŞ ETMİŞ
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanarak, tutuklu sanık Fatih Ulusoy hakkında 'kasten öldürme´, `ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma ve bulundurma´ suçlarından müebbet hapis istemiyle iddianame düzenledi. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede yer alan uzman raporunda, olayın oluş şekline ilişkin detaylar ortaya çıktı. Kamera kayıtları ve görgü tanıklarının ifadelerine göre yapılan değerlendirmede; sanık Ulusoy´un, 7-8 metreden koşarak, belinden çıkardığı tabancayı ateşlediği, Sefa Dönmez´in yere düştükten sonra sanığın silahını ateşlemeye devam ettiği belirtildi. 'Ayaklarına ateş ettim´ yönündeki savunmasına itibar edilmemesi gerektiği vurgulanan iddianamede, olayın öldürme kastı ile başlayıp, sonuçlandığı tespitine de yer verildi. Savcı, cinayet öncesi yumruk atıldığı gerekçesiyle TCK 29'uncu maddesince tutuklu sanığa `haksız tahrik´e ilişkin hükmün ise mahkemenin yargılama sonucunda yapılmasını istedi.
'ÜZERİME GELME TABANCAM VAR' DEMİŞ
Savcılık ifadesinde uzun zamandır tanıdığını belirttiği Sefa Dönmez ile aralarındaki husumeti anlatan Fatih Ulusoy "İrfanlı Mahallesi'ndeki balıkçı barınağına dam yapmak istediğimi Sefa´ya söyledim. Kendisi bana otel yapacağını söyledi. Daha sonra balıkçı barınağı için anlaştık. Daha sonra bu anlaşmayı bozdu ve otel yaptı. Ben de savcılığına gidip, Dönmez´in kaçak yapı yaptığını söyleyerek şikayetçi oldum. Bundan dolayı aramızda husumet başladı. Çarşıda arkadaşımla sohbet ettiğim sırada Sefa Dönmez arkamdan gelerek yüzüne yumruk atmaya başladı. Kendisine karşılık vermedim. Belimdeki tabancayı göstererek 'Üzerime gelme tabancam var' dedim. Yine bana yumruk atmaya devam etti" dedi.
`MERMİ BİTİNCE ATEŞİ KESTİM´
Sanık Ulusoy olay anına ilişkin savunmasında da "Araya girdiler, Sefa oradan uzaklaştı. 10 dakika sonra burnum ve dudağım kanadığı için pansuman yapmak üzere eve giderken Sefa Dönmez'in beklediğini gördüm. Hakaret içerikli sözler sarf edince silahımı çektim ve yaralamak kastıyla 6-7 el ateşledim. Mermi bitince ateş etmeyi kestim. Öldürmek istemedim. Çok pişmanım" ifadelerini kullandı. (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Fatih TURAN
2022-12-04 09:41:46

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