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Üniversiteli İlayda'nın öldüğü kazada alkollü sürücüye 15 yıla kadar hapis istemi

DHA

Üniversiteli İlayda'nın öldüğü kazada alkollü sürücüye 15 yıla kadar hapis istemi


Fatih TURAN/ TRABZON, (DHA)TRABZON'da, üniversite öğrencisi İlayda Kaim'in (21) hayatını kaybettiği kazada, 10 metre yükseklikten dal-çık girişine düşen ve alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Bünyamin Bala (25) hakkında 'taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Kaza, 5 Nisan 2020'de Yomra ilçesine bağlı Kaşüstü Mahallesi'nde meydana geldi. Bünyamin Bala'nın kullandığı 61 VR 232 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak 10 metre yükseklikten dal-çık girişine düştü. Kazada araçtaki sürücü, Ö.Ü. ile Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sultanhisar Meslek Yüksekokulu (MYO) Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı 1'inci sınıf öğrencisi İlayda Kaim yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. İlayda, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Ölümü ailesi ve arkadaşlarını hüzne boğan İlayda Kaim, Vakfıkebir ilçesinde toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturmada, tedavisi sonrası ifadesi alınan Bünyamin Bala, serbest bırakıldı.
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma, tamamlanarak tutuksuz Bünyamin Bala hakkında `taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak´ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, 2,08 promil alkollü olduğu belirlenen Bala'nın araç hızını görüş, hava ve trafik durumuna göre ayarlamadığına ve kuralları ihlal ettiğine yer verildi. Suçun bilinçli taksirli işlendiğini değerlendiren savcı ayrıca cezanın 3'te 1'den yarısına kadar artırılmasını istedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Fatih TURAN
2022-12-06 09:39:59

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