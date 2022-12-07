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Pazar arabasındaki kedisi 'Gülüm' ile alışverişe gidiyor

DHA

Pazar arabasındaki kedisi 'Gülüm' ile alışverişe gidiyor


Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)TRABZON'un Ortahisar ilçesinde Nurten Kaya (60), sokakta bulduğu belden aşağısı tutmayan yavru kediyi sahiplenip, tedavi ettirdi. `Gülüm´ adını verdiği yavru kediyi bir an olsun yanından ayırmayana, çantasında ya da pazar arabasında taşıyıp, alışverişe giden Kaya, "Benim yavrum gibi oldu, her an yanımda. Gece yatağımda, gündüz her yere, marketlere bile birlikte gideriz" dedi.
Nurten Kaya, ağustos ayında belden aşağısı tutmayan yavru kediyi sokakta görüp, tedavi ettirdi. Kaya, daha sonra sahiplendiği kediye 'Gülüm' adını verdi. 6,5 ay boyunca 'Gülüm'ün patilerine masaj yapan Kaya, onun tüm bakımını üstleniyor. Kaya, yanından ayırmadığı 'Gülüm'ü ya çantasında ya da pazar arabasında taşıyıp alışverişe gidiyor.
'YAVRUM GİBİ OLDU'
Kediyi asfalt yolda bulduğunu anlatan Nurten Kaya, "Belden aşağısı tutmuyordu. Arabaların önüne atlayıp, yoldan kaptım ve eve getirdim. Bütün veterinerleri dolaştım, tedavi yaptırdım. 6,5 ay masaj yaptıktan sonra arka ayakları hareket etmeye başladı. Şimdi çok şükür, ayaklarında hiçbir sıkıntı kalmadı. Benim yavrum gibi oldu, her an yanımda. Gece yatağımda, gündüz her yere, marketlere bile birlikte gideriz" dedi.
'BALIKÇILAR ÇOK SEVDİ'
Çarşı ve pazar esnafının kediye ilgi gösterdiğini anlatan Kaya, "Çarşıda ne kadar dükkan varsa herkes yavrumu tanır. Yorulduğu zaman çantamda veya pazar arabasında taşıyorum. Balıkçılar, balık vermek istiyor ama yemiyor. Yemeğini elimden yiyor. Balığı pişirip, kılçıklarını ayıklayıp, veriyorum. Herkes onu seviyor. Bilhassa çocuk görünce sevmelerini istiyorum. Anne-babaları yanlarındaysa çocuklarına hayvan sevgisi aşılamalarını söylüyorum" diye konuştu.
Kediye ilgi gösteren esnaf Nermin Bayraktar da "Bugün pazarda farklı bir müşterimiz var. 'Gülüm' burada seviliyor. Böyle gezmesi güzel bir şey. Kedileri, köpekleri seviyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-12-07 10:29:08

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