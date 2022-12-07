Trabzon´da kadınlara meme kanseri farkındalık eğitimi verildi 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon´da kadınlara meme kanseri farkındalık eğitimi verildi 

DHA

Trabzon´da kadınlara meme kanseri farkındalık eğitimi verildi 


Aleyna KESKİNSelçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)TRABZON´da İhtiyaç Haritası ve Kanser Savaşçıları Derneği ile AstraZeneca Türkiye´nin koşulsuz desteğiyle yürütülen 'Kendini Tanı, Erken Tanı Meme Kanseri Farkındalık Hareketi' kapsamında kadınlara eğitim verildi. Prof. Dr. Adnan Çalık meme kanserinde erken tanının önemine değinerek, "Ortalama yaklaşık 10 kadından biri ömrünün bir döneminde meme kanseri ile yüzleşecektir. Meme kanseri elle muayene anlamında çok önemli bir kavram olmakla beraber esas hedefimiz henüz ele gelmeyen aşamada meme kanserini yakalamış olmak" dedi. İhtiyaç Haritası ve Kanser Savaşçıları Derneği ile AstraZeneca Türkiye´nin koşulsuz desteğiyle hayata geçirilen 'Kendini Tanı, Erken Tanı Meme Kanseri Farkındalık Hareketi' projesi kapsamında meme kanseri konusunda eğitim toplantıları gerçekleştiriliyor. İlki Antalya´da gerçekleştirilen eğitim toplantısının ikinci durağı Trabzon olurken Türkiye´nin çeşitli illerinde yapılacak toplantılarda kontrol ve teşhisin önemi anlatılarak kadınların meme kanseri konusunda bilgilendirilmesi amaçlanıyor.  Ortahisar ilçesinde Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi´nde düzenlenen toplantıya katılan 100 kadına, Kanser Savaşçıları Derneği´nin gönüllü hekimi Prof. Dr. Adnan Çalık tarafından, meme kanseri görülme sıklığı, başlıca risk faktörleri, erken tanının önemi, meme kanseri tarama (mamografi) ve elle muayene gibi konularda bilgi verildi. Eğitim alan kadınların Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nde (KETEM) taramalarının yapılması için randevuları koordine edilerek ulaşımları sağlanıp, tarama sonrası tüm süreci takip edilecek. İhtiyaç Haritası koordinesiyle eğitim verilecek illerde meme kanseri farkındalığı çerçevesinde sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlı kişiler ve bölgeler tespit edilecek. `HEDEFİMİZ HENÜZ ELE GELMEYEN AŞAMADA MEME KANSERİNİ YAKALAMIŞ OLMAK´ Meme kanseri taramalarının 40 yaş üstü kadınlarda her yıl mutlaka yapılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Adnan Çalık, "Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türü olması nedeniyle kadınların korkulu rüyasıdır. Ancak tanı ve tedavideki gelişmeler nedeniyle bu hastalık yıllar öncesine göre çok daha az korkulacak bir sorun haline dönüştü. Elbette başarılı bir tedavi için erken tanı ön koşuldur. Erken tanı, memede sınırlı hastalık anlamına gelir. Subklinik dediğimiz radyolojik tetkiklerle ortaya konan meme kanseri tanısı günümüzde oldukça önemlidir. Bu tanı için kendi kendine muayene yanında düzenli radyolojik kontroller de gerekmektedir. Meme kanseri, erken tanı konduğu takdirde gerek meme kaybı gerekse fonksiyon kaybı olmaksızın tedavisi mümkün bir hastalıktır. Bu nedenle tüm kadınlarımızın meme kanseri konusunda duyarlı olmalarını bekliyoruz. Bu toplantıyı da kadınlarımızda meme kanseri farkındalığını artırmak amacıyla düzenledik." diye konuştu. `ERKEN TANININ ÖNEMİNİ ANLATACAĞIZ´ Kanser tanısı alanların ve yakınlarının yaşam kalitesini yükseltmek ve onlara bu yolculukta destek olmak amacıyla çeşitli projeler yürüttüklerinin söyleyen Kanser Savaşçıları Derneği Genel Sekreteri Aslı Ortakmaç, "Kendini tanı erken tanı meme kanseri farkındalık hareketi de bu projelerimizden bir tanesi. Burada İhtiyaç Haritası ekibiyle ve AstraZeneca Türkiye´nin koşulsuz desteğiyle yürütüyoruz bu projemizi. Geçen ay Antalya´daydık. Antalya´da yaklaşık 350 kadınımıza meme kanserinde erken tanının önemi ile ilgili eğitim verdi hocalarımız. Daha sonra da Antalya´da KETEM iş birliğiyle meme kanseri taramalarına başladık. Bugün de burada Trabzon´dayız. Çok heyecanlıyız. Burada Trabzonlu kadınlarımızla bir araya geleceğiz. Sevgili hocamız önce meme kanserinde erken tanının önemini anlatacak, kendi kendine meme muayenesi ayda bir ne kadar değerli, yılda bir özellikle risk grubunda bir meme cerrahına gidip meme kanseri taraması yaptırmak ve 40 yaş sonrasında da en az 2 yılda bir mamografi çektirmenin önemini anlatacağız.  Ama bu eğitim burada sınırlı kalmayacak. Daha sonra yine risk grubundaki kadınlarımıza ve onların yakınları için iletişim bilgilerini alacağız ve her birini arayacağız. Yine KETEM iş birliğiyle mahallelerine gidip kadınlarımızı mahallelerinden alıp randevularını sağlayıp meme kanseri taramalarını gerçekleştireceğiz ve onları tekrar evlerine bırakacağız" dedi. Kanıtlanmış harita teknolojisi ve toplum tabanlı doğrulama işlevi aracılığıyla eğitim, sağlık, kültür-sanat gibi alanlarda yardımlaşmayı ve dayanışmayı gerçekleştirdiklerini belirten İhtiyaç Haritası Sosyal Etki Koordinatörü Sevdanur Gökrenk ise, "İhtiyaç Haritası ihtiyaç sahiplerine destek olmak isteyenleri buluşturan aslında online bir platform. Tüm Türkiye üzerinde faaliyet gösteren bir online harita sistemi. Sizler destek olmak istediğinizde ya da herhangi bir konuda bir şeye ihtiyacınız olduğunuzda girip haritadan çift taraflı kullanabiliyorsunuz. Harita adres sistemine dayalı olduğu için aslında arka sokağınızdaki herhangi bir ihtiyaç sahibinden de İhtiyaç Haritası aracılığıyla haberdar olabiliyorsunuz. İhtiyaç Haritası sadece bu destekçiyle ihtiyaç sahibini buluşturan projelerin yanında bunun gibi farkındalık çalışmaları da yapıyor. Bugün Trabzon´dayız ve erken tanı projesiyle birlikte kadınların meme kanseri üzerinde farkındalığını artırmak için bir proje yapıyoruz. Bu projede aslında asıl hedef kadınların erken tanı hakkında genel bilgilere sahip olması ve günlük kontrollerini, haftalık kontrollerini yapması ve aslında rutin olarak kanser tarama merkezlerinde kontrollerini yapabilmesi. Çünkü meme kanseri maalesef kadınları çok fazla ilgilendiren bir konu ve kadınlar bu konuda farkındalığı geliştikçe, kendini korudukça ve etrafındaki insanlara bunu anlattıkça aslında meme kanserinin erken tanıdaki oranlarının arttığı da o söylenen bir gerçek. Bu noktada asıl hedefimiz de biraz daha kadınların burada farkındalığını arttırmak üzerine bir çalışma gerçekleştirmek" ifadelerine yer verdi. (DHA) DHA-Sağlık Türkiye-Trabzon Aleyna KESKİNSelçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)
2022-12-07 10:55:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)PAZAR ARABASINDA TAŞIDIĞI KEDİSİ &#039;GÜLÜM&#039;LE ALIŞVERİŞE GİDİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)PAZAR ARABASINDA TAŞIDIĞI KEDİSİ ...
Pazar arabasındaki kedisi 'Gülüm' ile alışverişe gidiyor
YEREL HABERLER Pazar arabasındaki kedisi 'Gülüm' ile alışverişe ...
Trabzon'da evde çıkan yangında bir kişi öldü
YEREL HABERLER Trabzon'da evde çıkan yangında bir kişi öldü
Trabzon'da kadınlara meme kanserine yönelik eğitim verildi
YEREL HABERLER Trabzon'da kadınlara meme kanserine yönelik eğitim ...
Oksijen kaynağından çıkan yangında 4 işçi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Oksijen kaynağından çıkan yangında 4 işçi dumandan ...
Abdullah Avcı, Naci Ünüvar´dan umutlu
YEREL HABERLER Abdullah Avcı, Naci Ünüvar´dan umutlu
Türkiye'den 11 ayda 10,1 milyon dolarlık hamsi ihraç edildi
YEREL HABERLER Türkiye'den 11 ayda 10,1 milyon dolarlık hamsi ihraç ...
Üniversiteli İlayda'nın öldüğü kazada alkollü sürücüye 15 yıla kadar hapis istemi
YEREL HABERLER Üniversiteli İlayda'nın öldüğü kazada alkollü ...
Trabzonspor´da Dorukhan sevinci
YEREL HABERLER Trabzonspor´da Dorukhan sevinci
Trabzon'da "Türkiye'de Kadın ve Siyaset: Seçme ve Seçilme Hakkı" konulu panel düzenlendi
YEREL HABERLER Trabzon'da "Türkiye'de Kadın ve Siyaset: Seçme ve ...
Akçaabat'ta yanarak ölmüş kişinin cesedi bulundu
YEREL HABERLER Akçaabat'ta yanarak ölmüş kişinin cesedi bulundu
Trabzon'da "Sağlık Turizmi Vizyon Toplantısı" gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Trabzon'da "Sağlık Turizmi Vizyon Toplantısı" ...
Trabzon'da 11 dönümlük alanda "Fındık Adası" kurulacak
YEREL HABERLER Trabzon'da 11 dönümlük alanda "Fındık Adası" ...
Doğu Karadeniz'den 11 ayda yapılan ihracat 1,3 milyar dolara yaklaştı
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz'den 11 ayda yapılan ihracat 1,3 milyar ...
Milli güreşçi Mehtap Gültekin, yeni başarılar için ter döküyor
YEREL HABERLER Milli güreşçi Mehtap Gültekin, yeni başarılar için ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.