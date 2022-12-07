Otomobil, 15 metreden apartman boşluğuna düştü

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Salim SARIKOÇ/ SÜRMENE (Trabzon), (DHA)TRABZON'un Sürmene ilçesinde 15 metreden apartman boşluğuna düşen otomobilin sürücüsü Beyler Öztürk (77), yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde ilçenin Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Beyler Öztürk idaresindeki 55 DZ 530 plakalı otomobil, yokuş inerken sürücünün kontrolünden çıkarak, hızlandı. Demir korkuları aşıp, inşası süren 7 katlı apartmanın duvarına çarpan otomobil, 15 metre yüksekten boşluğa düştü. Sıkıştığı yerden çevredeki işçilerin çıkardığı sürücü, ihbarla gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün, hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Sürmene Salim SARIKOÇ

2022-12-07 12:41:14



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