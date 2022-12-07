Ahşap evinde çıkan yangında öldü

Salim SARIKOÇ/ OF (Trabzon), (DHA)TRABZON'un Of ilçesinde Mehmet Bıyıkoğlu (71), yalnız yaşadığı 2 katlı ahşap evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.
Fındıkova Mahallesi'nde Mehmet Bıyıkoğlu'na ait 2 katlı ahşap evde, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yalnız kaldığı evde, yangın sırasında uyuduğu öğrenilen Bıyıkoğlu'nun da cansız bedenine ulaşıldı. Bıyıkoğlu'nun cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu´na götürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Of Salim SARIKOÇ
2022-12-07 13:18:11
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.