Ahşap evinde çıkan yangında öldü

Salim SARIKOÇ/ OF (Trabzon), (DHA)TRABZON'un Of ilçesinde Mehmet Bıyıkoğlu (71), yalnız yaşadığı 2 katlı ahşap evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Fındıkova Mahallesi'nde Mehmet Bıyıkoğlu'na ait 2 katlı ahşap evde, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yalnız kaldığı evde, yangın sırasında uyuduğu öğrenilen Bıyıkoğlu'nun da cansız bedenine ulaşıldı. Bıyıkoğlu'nun cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu´na götürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Of Salim SARIKOÇ

2022-12-07 13:18:11



