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Arda Akbulut, Trabzonspor´a geri dönüyor

DHA

Arda Akbulut, Trabzonspor´a geri dönüyor


Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)Trabzonspor´un sezon başında Bey Çimento Bandırmaspor´a kiraladığı yedek kalecisi Arda Akbulut, kulübüyle olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
Trabzonspor´da fazla forma şansı bulamayan kaleci Arda Akbulut, sezon başında Spor Toto 1´inci Lig ekiplerinden Bey Çimento Bandırmaspor´a kiralanmıştı. Yeni takımıyla 2 yıllık sözleşme imzalayan 21 yaşındaki oyuncu, daha fazla sahada olma ümidiyle gittiği Bandırmaspor'da da forma şansı bulamadı.
15 MAÇTA SAHAYA ÇIKMADI
Bey Çimento Bandırmaspor´da toplam 15 maçın 11´inde kadroda olmayan, 4 maçta da yedek kulübesinde bekleyen oyuncu kulübüyle anlaşarak ayrıldı. Bey Çimento Bandırmaspor´un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Profesyonel oyuncularımızdan Arda Akbulut ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Oyuncumuza bu zamana kadarki emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Bordo mavililerle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan file bekçisi, geçen sezon Süper Lig´de Trabzonspor formasıyla 1 lig maçında forma giyebilmişti.  DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-12-07 14:52:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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