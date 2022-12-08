Acil serviste doktora darp, sekretere hakaret; baba- oğul adli kontrolle serbest (2)

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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DOKTOR VE SEKRETERDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Trabzon´da, Fatih Devlet Hastanesi'nin acil servisinde müşahedeye yönlendirme yüzünden çıkan tartışmada doktor Arslan Kalay´ı darbedip, sekreter Gülcan Birinci´ye hakarette bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan hasta Taşkın Ç. (48) ile oğlu Doğuş Ç. (25), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. İfadelerinde sağlık görevlilerinin kendilerine bağırarak, kötü davrandığını öne süren baba ile oğlu, doktor ve sekreterden şikayetçi oldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon

2022-12-08 16:25:51



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