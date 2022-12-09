Trabzonspor´un Antalya kampı tamamlandı

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Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) -Trabzonspor, yarın Kocaeli´nde Kasımpaşa ile oynayacağı hazırlık maçının çalışmalarını Antalya kampında tamamladı.

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen milli arada Antalya´da kampa giren Trabzonspor, son idmanını yaparak kampı tamamladı. Bordo mavili oyuncular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan sabah antrenmanında pas, 5´e 2 çalışmaları, geniş alan oyunları ve çift kale maç yaptı.

Karadeniz ekibi, yarın Kocaeli´nde İstanbul ekiplerinden Kasımpaşa ile saat 18.00´da hazırlık maçı oynayacak. Bordo mavili takım maç sonrasında kente dönerek Süper Lig´in 15´inci haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başlayacak.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-12-09 14:03:34



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