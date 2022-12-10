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'Katarakt ameliyatı kör etti' iddiasına soruşturma

DHA

'Katarakt ameliyatı kör etti' iddiasına soruşturma


Aleyna KESKİNSelçuk BAŞAR/ TRABZON, (DHA)TRABZON´da, katarakt şikayetiyle gittiği özel göz hastanesinde 4 kez ameliyat geçirdikten sonra enfeksiyon kapan sol gözünün görme yetisini kaybettiğini ve gözünden alınan numunelerin incelenmek üzere başka hasta ismiyle devlet hastanesine gönderildiğini öne süren Sebahattin Aydın (62), suç duyurusunda bulundu. Hastanelere adli ve idari soruşturma başlatıldı. Özel göz hastanesince "Nadir komplikasyon ile karşılaşılmış olup, gerekli tüm işlemler uygulanmıştır" denildi. Devlet hastanesinden ise "Delil gizleme veya sonuç vermeme söz konusu değil" açıklaması yapıldı. 
Kentte yaşayan işçi emeklisi Sebahattin Aydın, 28 Ekim´de, göz tedavisi için başvurduğu özel göz hastanesinde yapılan tetkikler sonrası katarakt ameliyatına alındı. Ameliyatın ardından taburcu olan Aydın, ağrıları devam edince yeniden özel hastaneye geldi. Burada 3 kez daha ameliyat geçiren Aydın, iddiaya göre, enfeksiyon kapan sol gözünde görme yetisini kaybetti. Tedavi sürecinde gözünden alınan numunelerin incelenmek üzere başka hasta ismiyle devlet hastanesine gönderildiğini öne süren Aydın, suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine hastaneler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Yaşadıklarını anlatan Sebahattin Aydın, "Katarakt için özel göz hastanesine gittim. Önce muayene oldum sonra ameliyat. Ameliyat sonrası ağrılarım devam etti. Sonra yeniden hastaneye gittim. Beni defalarca ameliyata aldılar. `Gözüm daha iyi görsün´ diye gittim, kör oldum çıktım. Ağrılarım tıp fakültesi hastanesinde 14 gün yattıktan sonra son buldu ama gözüm görmüyor. Öldüm, dirildim. Hayati tehlikem vardı. Çektiğim ağrılar dayanılmazdı. Şikayetçiyim" diye konuştu.
`BİR GÖZLE GİRDİK, KÖR GÖZLE ÇIKTIK´
Babasına tedavi sürecinde refakat eden İbrahim Aydın da "Toplam 4 defa babam özel göz hastanesinde operasyon geçirdi ama şifa bulmadı. Şu an babamın gözü görmüyor. İnsanlar özel hastaneye daha iyi tedavi almak için gidiyor ama biz özel hastaneye sağ bir gözle girdik, kör bir gözle çıktık. Özel göz hastanesinde babamın gözünden alınan kültür kentte bir devlet hastanesine incelenmek için başka hasta ismiyle gönderildi. 2 hastane hakkında suç duyurusunda bulunduk. Sürecin takipçisiyiz" dedi.
DEVLET HASTANESİNDEN AÇIKLAMA
Başka hasta adıyla usulsüz kayıt yapıldığı iddia edilen devlet hastanesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Adı geçen hastanın gözünden alınan vitrous sıvı materyali hastanemize ulaştırılmış, hasta başka bir sağlık kurumunda yatış yapıldığı için resmi kayıt yapılamamış ancak vitrous sıvı materyalinin değerli bir materyal olması, numunenin beklemesinin yaratacağı olumsuzluklar göz önüne alınarak, önemi ve aciliyetine binaen Başhekimliğin bilgisi dahilinde hastanemiz mikrobiyoloji laboratuvarında manüel olarak sistem kaydı olmadan çalışılmış, hastaya ait sonuç doktoruna sözel olarak anında iletilmiş, hasta sahiplerine de daha sonra talepleri üzerine resmi olarak teslim edilmiştir. Kesinlikle iddia edildiği gibi bir delil gizleme veya sonuç vermeme söz konusu değildir" denildi.
ÖZEL GÖZ HASTANESİNDEN AÇIKLAMA
Özel göz hastanesinin yönetim kurulu başkanı Opr. Dr. Can Kaya da yazılı açıklamada bulundu. Ameliyat ve tedavi sürecinin başarıyla tamamlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: 
"Katarakt tanısıyla başarılı bir ameliyat yaptığımız hastamız, ameliyat sonrası gerekli tıbbi tedavi verilerek, uyması gereken kurallar konusunda bilgilendirilerek taburcu edilmiştir. Kontrolden bir gün önce görmesinin azaldığını belirten hastamızın muayenesinde, endoftalmi dediğimiz, maalesef katarakt ameliyatı sonrası karşılaşabildiğimiz bir komplikasyon geliştiği görülmüştür. Hastamıza aynı gün, endoftalmide yapılması gereken vitrektomi ameliyatı yapılarak devamında gereken tıbbi tedaviler uygulanmıştır. Endoftalmi, katarakt ameliyatı sonrası, literatürde de görüleceği gibi tüm dünyada ve maalesef ülkemizde de karşılaştığımız bir komplikasyondur. Başarılı, sorunsuz ameliyat sonrası böyle nadir bir komplikasyon ile karşılaşılmış olup, bu problemin yönetimiyle ilgili süreçte gerekli tüm işlemler uygulanmıştır. Hastamızın durumu, komplikasyon ihtimali ve tedavi süreci hakkında gerekli bilgi tabip odamız aracılığıyla CİMER ve ilgili kurumlara iletilmiştir. Hastanın yaşadığı bu komplikasyon, hekim olarak bizi de derinden üzmüştür." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR
2022-12-10 10:47:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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