Tamircide unutulan ayakkabılar ihtiyaç sahiplerine

Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)TRABZON'da ayakkabı tamircisi Erol Canım (68), dükkanına bırakılıp, unutulan ve geri alınmayan ayakkabıları, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.
Ortahisar ilçesinde 40 yıldır ayakkabı ve çanta tamir eden, mesleğini de ilk günkü heyecanıyla sürdürdüğünü belirten Erol Canım, iş yerinde, onardığı ayakkabıları sahiplerine en iyi şekilde teslim ediyor. Erol Canım, dükkanına bırakılan bazı ayakkabıların unutulduğunu ve 100 çift dolayında ayakkabının da sahibini beklediğini anlatarak, "Birçok kişi ayakkabılarını tamirat için bırakıyor ve bir daha gelmiyor. Ayakkabıları tamir ederken emeğimin yanı sıra malzeme de harcıyorum. Sahipleri tarafından alınmayan ayakkabılar yük oldu. Tamiri bitip sahibini bekleyen ayakkabılar uzun süre dükkanda kaldığı zaman ya ihtiyaç sahiplerine veriyorum ya da çöpe atıyorum. Durumu olmayan birçok kişi geliyor, onlara veriyorum. Rafta 100 çiftin üzerinde sahibini bekleyen ayakkabı var. Şimdiye kadar da 100'ü aşkın ayakkabıyı ihtiyaç sahibine verdim" dedi.
Ayakkabıların dükkanda fazla yer kapladığını söyleyen Erol Canım, "Bunlar hep el emeği. Hep masraf. Ayakkabıları da tamir edip rafa koyuyorum bekliyorum sonra gelip alırlar diye ama çoğu zaman, ne gelen var ne giden... İnsanlar, daha duyarlı olmalı" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR
2022-12-12 09:56:51
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